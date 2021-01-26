ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تقوي النظر وتعالج النمش.. ثمرة فاكهة مفيدة لصحتك وجمالك.. تعرفي عليها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
تعتبر الفراولة واحدة من أحلى أنواع الفاكهة وأكثرها عصارة، وهي ذات مذاق جيد بمفردها أو كمربى أو حلوى رائعة، فلا عجب في أن يطلق عليها لقب "ملكة الفواكه".

تعد الفراولة غذاء صحي للطاقة لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للنمو، كما يمكن أن تساعدك الفراولة المليئة بالمغذيات على محاربة العدوى والأمراض في جسمك، بالإضافة إلى الحصول على بشرة متوهجة.
                                                                                  
لذلك وفقا لتقرير بموقع"Power of Positivity” نستعرض لك أبرز 6 فوائد صحية وجمالية عند تناولك الفراولة.

اقرأ أيضا..

1. تبييض الأسنان 

تساعدك وفرة فيتامين سي في الفراولة على تلميع أسنانك، حيث ينفق الناس آلاف الجنيهات لتبييض أسنانهم، وتتمتع الطبيعة بالقدرة على منحك الابتسامة التي تريدها مقابل جزء بسيط من التكلفة، فالبلاك مادة لزجة تلتصق بالأسنان نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات السكرية ويصعب إزالتها، ومع ذلك فإن محتوى الفيتامين الموجود بالفراولة يساعد في تحويل هذا اللون الأصفر إلى أبيض لامع. 

2. خفّ النمش

النمش علامة جمال ففي حين أنها قد تكون رائعتين على الأطفال ، إلا أن العديد من البالغين يريدون التخلص منها، لذا فأفضل طريقة لتفتيح لون بشرتك وإزالة النمش هي استخدام الفراولة، حيث يساعد محتوى الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، على إزالة الشوائب من خلال تفتيح البشرة
 
بدون الحاجة لعلاجات غالية الثمن ستحتاج فقط لشراء ربع كيلو من الفراولة، ثم استخدم خلاطًا لخلط الفراولة في عجينة متماسكة، ثم اتركي الخليط على المنطقة المصابة لمدة 5-10 دقائق، ويمكنك تكرار هذه العملية كل يوم حتى تحصلي على النتائج المرجوة.

3. محاربة حب الشباب 

يمكنك أيضًا استخدامها لمحاربة حب الشباب. المواد المضادة للأكسدة عالية في الفراولة تجعلها جيدة مثل بعض كريمات البثور التي تجدها في السوق، تساعد البذور الصغيرة بها على تقشير البشرة وإزالة الأتربة والفتات من بشرتك مما يجعلها نظيفة ونضرة وبالتالي ستقلل من  ظهور حب الشباب في المستقبل.
 

4. علاج الحساسية والربو

تحدث الحساسية والربو بسبب التهاب في الجسم، وتحتوي الفراولة على خصائص رائعة مضادة للالتهابات تساعد على حماية جسمك من الحساسية والالتهابات، فالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الثمرة تساعدك علي التخلص من الحساسية الموسمية أيضًا.

5. تقوية النظر 

ربما قيل لك طوال حياتك أن الجزر مفيد لصحة العين، وصحيح أن بيتا كاروتين الموجود في الجزر يساعد في تقوية حاسة البصر، لكنها ليست الفاكهة أو الخضار الوحيدة التي تتمتع بهذه الفائدة، حيث تساعد وفرة فيتامين "C" في هذه الفاكهة على تقوية شبكية العين والقرنية، ولكن الأصباغ مثل اللوتين هي التي تقوم بالعمل الحقيقي، بالإضافة إلى ذلك تظهر الدراسات أن الفراولة تساعد في منع إعتام عدسة العين أيضًا.


6. تعزيز المناعة

نظام المناعة الخاص بك هو جزء لا يتجزأ من صحتك العامة، من المعروف أن كميات الفيتامينات القوية في الفراولة تقوي مناعتك، لذت يمكنك بناء نظام دفاع لجسمك عن طريق تناول نصف كوب فراولة فقط كل يوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسرعة مذهلة.. 4 علاجات تخلصك من حب الشباب

عصير الجزر.. 8 فوائد مذهلة لا يعرفها الكثيرون

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

فوائد غير متوقعة لسلطة الجزر بالزبادي

طريقة عمل المهلبية بعصير البرتقال والجزر

أفضل 10 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين سي مفيدة للبشرة

ترشيحاتنا

تسافر الجمعة.. ننشر أسماء بعثة الأهلي لمونديال قطر

إسرائيلية تغتصب 74 طالبة في إستراليا وتفر هاربة

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

ضيف يموت أثناء الحديث معه.. والمذيعة: أصعب موقف في حياتي.. فيديو

ضابط القبض على قتلة السادات يعلن عن نفسه: نزلتهم الشارع ملط

3 منتخبات تغادر القاهرة بعد المشاركة في مونديال اليد.. غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور