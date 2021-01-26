تقوي النظر وتعالج النمش.. ثمرة فاكهة مفيدة لصحتك وجمالك.. تعرفي عليها

تعتبر الفراولة واحدة من أحلى أنواع الفاكهة وأكثرها عصارة، وهي ذات مذاق جيد بمفردها أو كمربى أو حلوى رائعة، فلا عجب في أن يطلق عليها لقب "ملكة الفواكه".





تعد الفراولة غذاء صحي للطاقة لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للنمو، كما يمكن أن تساعدك الفراولة المليئة بالمغذيات على محاربة العدوى والأمراض في جسمك، بالإضافة إلى الحصول على بشرة متوهجة. تحتوي

لذلك وفقا لتقرير بموقع"Power of Positivity” نستعرض لك أبرز 6 فوائد صحية وجمالية عند تناولك الفراولة.





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1. تبييض الأسنان





تساعدك وفرة فيتامين سي في الفراولة على تلميع أسنانك، حيث ينفق الناس آلاف الجنيهات لتبييض أسنانهم، وتتمتع الطبيعة بالقدرة على منحك الابتسامة التي تريدها مقابل جزء بسيط من التكلفة، فالبلاك مادة لزجة تلتصق بالأسنان نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات السكرية ويصعب إزالتها، ومع ذلك فإن محتوى الفيتامين الموجود بالفراولة يساعد في تحويل هذا اللون الأصفر إلى أبيض لامع.





2. خفّ النمش





النمش علامة جمال ففي حين أنها قد تكون رائعتين على الأطفال ، إلا أن العديد من البالغين يريدون التخلص منها، لذا فأفضل طريقة لتفتيح لون بشرتك وإزالة النمش هي استخدام الفراولة، حيث يساعد محتوى الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، على إزالة الشوائب من خلال تفتيح البشرة

بدون الحاجة لعلاجات غالية الثمن ستحتاج فقط لشراء ربع كيلو من الفراولة ، ثم استخدم خلاطًا لخلط الفراولة في عجينة متماسكة، ثم اتركي الخليط على المنطقة المصابة لمدة 5-10 دقائق، ويمكنك تكرار هذه العملية كل يوم حتى تحصلي على النتائج المرجوة.





3. محاربة حب الشباب





يمكنك أيضًا استخدامها لمحاربة حب الشباب. المواد المضادة للأكسدة عالية في الفراولة تجعلها جيدة مثل بعض كريمات البثور التي تجدها في السوق، تساعد البذور الصغيرة بها على تقشير البشرة وإزالة الأتربة والفتات من بشرتك مما يجعلها نظيفة ونضرة وبالتالي ستقلل من ظهور حب الشباب في المستقبل.





4. علاج الحساسية والربو





تحدث الحساسية والربو بسبب التهاب في الجسم، وتحتوي الفراولة على خصائص رائعة مضادة للالتهابات تساعد على حماية جسمك من الحساسية والالتهابات، فالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الثمرة تساعدك علي التخلص من الحساسية الموسمية أيضًا.





5. تقوية النظر





ربما قيل لك طوال حياتك أن الجزر مفيد لصحة العين، وصحيح أن بيتا كاروتين الموجود في الجزر يساعد في تقوية حاسة البصر، لكنها ليست الفاكهة أو الخضار الوحيدة التي تتمتع بهذه الفائدة، حيث تساعد وفرة فيتامين "C" في هذه الفاكهة على تقوية شبكية العين والقرنية، ولكن الأصباغ مثل اللوتين هي التي تقوم بالعمل الحقيقي، بالإضافة إلى ذلك تظهر الدراسات أن الفراولة تساعد في منع إعتام عدسة العين أيضًا.









6. تعزيز المناعة





نظام المناعة الخاص بك هو جزء لا يتجزأ من صحتك العامة، من المعروف أن كميات الفيتامينات القوية في الفراولة تقوي مناعتك، لذت يمكنك بناء نظام دفاع لجسمك عن طريق تناول نصف كوب فراولة فقط كل يوم.