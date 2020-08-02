8 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة؟

تعد الفراولة من أجمل أنواع الفواكه التى تمتلك مذاقا مميزا يجعل الكبار والصغار يحبونها وهى من أشهر الفواكه التى تتم اضافتها للمنتجات الصناعية والحلوى .









الفراولة ليست مجرد فاكهة ذات مذاق لذيذ ولكنها تحتوى على مجموعة كبيرة من العناصر تجعلها مفيدة جدا لصحة الانسان.









عرض موقع " food.ndtv " اهم الفوائد التى يحصل عليها جسم الانسان عند تناول الفراولة والتى تمثلت فى:











تقوية المناعة : كوب من الفراولة يوميًا يعطينا متطلباتنا اليومية من فيتامين سي الذي يعزز مناعتنا ، ويعمل كمضاد أكسدة رائع..









تقوية قرنية العين: فيتامين C الموجود في الفراولة يساعد في تعزيز قرنية العين والشبكية.









تمنع نمو السرطان : تحتوى الفراولة على حمض Ellagic المعروف بالتحكم في نمو الخلايا السرطانية، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة لوتين والزيثانثين التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من آثارها السيئة على نظامنا.









تحسين البشرة : لوجود فيتامين سي الذى يساعد في إنتاج الكولاجين في أجسامنا مما يساهم في مرونة الجلد.









محاربة الكوليسترول : حمض Ellagic والفلافونويد في الفراولة يحمي قلوبنا من الكولسترول السيئ.









مضاد للالتهابات : يحمى من التهابات المفاصل عند الفئات الاكثر عرضة له .









تحافظ على ضغط الدم في الاختيار : وجدت البوتاسيوم في الفراولة هو معروف للحد من ارتفاع ضغط الدم ، عن طريق الموازنة بين آثار الصوديوم في نظامنا.











غنية بالألياف : إن نسبة الألياف المتوازنة في نظامنا الغذائي هي الأكثر أهمية. ويمكنه السيطرة على داء السكري من النوع 2 حال تناوله بكميات محدودة جدا.







