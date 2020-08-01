عايز تحمي نفسك من الزهايمر.. تناول هذه الأطعمة

يعد مرض الزهايمر من أخطر الأمراض التى تصيب البشر فهى تهدد أهم المزايا التى منحها الله لهم وهى الوظائف الذهنية وتحديدا الذاكرة التى تمكن الانسان من معرفة الاشخاص والأماكن وتخزين المعلومات والذكريات فيصبح الانسان لا يعرف اسمه .





والخطير فى الأمر أن هذا المرض مازال غامضا لايوجد له علاج وغير معلوم الاسباب لذا قام مجموعة من الباحثين من جميع أنحاء العالم بدراسة مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة التي قد تقلل من هذه المخاطر وتحافظ على صحة الدماغ.

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وذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد بأن عدة دراسات علمية اتفقت على أن اتباع نظام غذائي مناسب للحفاظ على صحة الدماغ احد العوامل التى تساعد فى الوقاية من مرض الزهايمر





سمك

زيت الزيتون

افوكادو

الفاكهة

خضروات

المكسرات

فاصوليا أو الفول