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مرأة

احذرى قلة النوم تصيبك بنقص المناعة

الخميس 14/مايو/2020 - 02:11 م
نقص مناعه
نقص مناعه
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لمياء الياسين
الآن بعد أن اقترب الصيف ويستيقظ معظمنا من التعرق ، من المهم حقًا أن تخفض درجة الحرارة في الغرفة.


ولا يعني النوم في غرفة باردة أنه يجب عليك تجميد نفسك ، لأن التبريد الزائد لا يمكن أن يكون جيدًا لحلقك في الصباح ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى البرد والعطس.

في حين تختلف متطلبات النوم لفرد واحد عن الآخر ، ويشير خبراء الصحة والدراسات إلى أنه من المهم بالنسبة للبالغين الحصول على 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة ، لتجنب ظهور مشاكل صحية مختلفة

وتوثر جودة نومك بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية وجودة حياتك الاستيقاظ ، بما في ذلك إنتاجيتك وتوازنك العاطفي وصحة القلب والوزن وغير ذلك الكثير

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية (NSF) ، فإن مدة النوم المناسبة لفئات عمرية محددة هي كما يلي

حديثي الولادة (من 0 إلى 3 أشهر) : من 14 إلى 17 ساعة يوميًا
الرضّع (من 4 إلى 11 شهرًا) : من 12 إلى 15 ساعة
الأطفال الصغار (1 إلى 2 سنة) : 11 إلى 14 ساعة
مرحلة ما قبل المدرسة (3 إلى 5 سنوات) : 10 إلى 13 ساعة
الأطفال في سن المدرسة (6 إلى 13 سنة) : 9 إلى 11 ساعة
المراهقون (14 إلى 17 سنة)
البالغون (18 إلى 64 سنة) : 7 إلى 9 ساعات
كبار السن (فوق 65 سنة) : 7 إلى 8 ساعات

أثار سلبية لقلة النوم

تعد أبرز الأثار السلبية لقلة النوم هى الاصابة بالسمنة ونقص المناعه واضطرابات ضغط الدم
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