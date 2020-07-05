لـ صحة طفلك.. أفضل الأطعمة الطبيعية لتقوية النظر

تتوافر العديد من الأطعمة التى تساعد على تقوية النظر بشكل صحى وسليم، كما تساعد فى الحفاظ على صحة الجسم بشكل سليم ومن أهم هذه الأطعمة.





الجزر

حيث أن الجزر غني بكاروتينات فيتامين "A"، وهي من أفضل العناصر المسؤولة عن تقوية النظر، إلا أن هنا أطعمة اخرى تقوي النظر وتحافظ عليه.









فيتامين C

يعتبر فيتامين "سي" من الفيتامنات التي تعزز من قوة النظر وتقي من ضعفه مع التقدم في العمر، كما يساعد في مقاومة التوتر، ويقلل من إجهاد العينين ويحسن من قوة الإبصار.





الكركم

من أفضل العناصر الغذائية الغنية بفيتامينات "A" و"B" و"E"، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تقي من إعتام عدسة العين.





زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يعطيه القدرة على تعزيز صحة العيون وتقوية النظر.





الأفوكادو