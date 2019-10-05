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مرأة

تقوية النظر ومحاربة سرطان الثدي.. 6 فوائد غير متوقعة لـ تناول البامية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:34 م
البامية
البامية
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آية التيجي
تتفنن كل ربة منزل في تقديم البامية بطرق مختلف، حيث يمكن تقديمها بعدة طرق ويكا، أو بالصلصة الحمراء، مع اللحمة الضاني وغيرها، وتعتبر البامية نوعاً من الخضار الشائع في الشرق الأوسط، وقد نجد أن أشهر المطاعم تقدمها من بين الاطباق الشرقية.

وتقول الدكتورة فريدة الصاوي، استشاري التغذية العلاجية، ان البامية تحمل العديد من الفوائد، والتي لا يمكن ان نتوقعها، وفيما يلي سنذكر لكم فوائد تناول البامية ، والتي ستدفعكم إلى تناول البامية باستمرار.

ومن أبرز فوائد البامية، ما يلي:
1- محاربة الإصابة بالسرطان:
أكدت الصاوي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان تناول البامية يمكن ان يقي من السرطان وتقوي العظام.

2- خسارة الوزن:
وتابعت الصاوي إلى ان البامية تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، ما يؤدى إلى الشعور بالشبع، وخسارة الوزن الزائد من الجسم.

3- الوقاية من أمراض القلب:
واكدت الصاوي ان تناول البامية يساعد على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويعزز إفراز الأحماض الصفراوية فى البراز، ما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

4- تقوية العظام:
وأشارت الصاوي إلى ان البامية تحتوي على فيتامين K.12، والذى يساعد فى تقوية العظام وتعزيز تخثر الدم، والحد من النزيف الشديد بسبب التعرض للإصابات.

5- تعزز الجهاز المناعي للجسم:
و تحتوي البامية على مستويات معتدلة من فيتامين أ، حيث اكدت الدكتورة فريدة الصاوي ان فيتامين أ يساعد على إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يعمل على تقوية الجهاز المناعى.

6- تقوية النظر:
وأوضحت الصاوي، ان تناول البامية يمكن ان يساعد على تقوية النظر، وذلك لما تحتويه من فيتامين (أ).

7- سرطان الثدي:
وكشفت العديد من الدراسات إلى ان تناول البامية يمكن ان يحمي من الإصابة بسرطان الثدي، وقد أكدت الصاوي أن البامية تحتوي على عناصر غذائية ، يمكنها ان تساهم في الحد من تكون الخلايا السرطانية في الثدي.
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