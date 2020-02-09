AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

لجميع الأعمار.. كل ما تود معرفته عن الليزك.. وأعراض وأنواع الزغللة.. وحقيقة أطعمة تقوية النظر

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز - صلاح مهدي
  • تعرف على الفرق بين المياه الزرقاء والبيضاء
  • أعراض ضعف النظر عند الأطفال 
  • حقيقة أطعمة تقوي النظر
  • كل ما تود معرفته عن الليزك


كشف الدكتور كريم سلام، أخصائي طب وجراحة العيون، لـ"صدى البلد"، الفرق بين المياه الزرقاء والمياه البيضاء التي تصاب بها العين.



وقال أخصائي طب وجراحة العيون إن المياه البيضاء هي عبارة عن عتامة في عدسة العين.

 

وأضاف أن الأشخاص الذين يصابون بـ المياه البيضاء بداية من الخمسين عامًا، ومرضى السكر، ومن يتناولون الكورتيزون.


وأوضح أن المياه الزرقاء هي ارتفاع في ضغط العين يعقبه تغييرات في العصب البصري، وهي مرض خطير يحتاج لعلاج.

 

وأكد الدكتور كريم سلام أن ما يفقده المريض من نظر في العين بسبب الإصابة بالمياه الزرقاء لن يعود بالعلاج.

 

من جانب آخر، قال الدكتور كريم سلام لـ"صدى البلد"، إنه يجب على كل الأمهات متابعة أطفالهم باستمرار، والكشف المستمر عند طبيب العيون حتى أثناء عدم شكواهم.



وأوضح أخصائي طب وجراحة العيون أعراض ضعف النظر عند الأطفال.

 

- القرب الشديد من التلفاز.

- الحول البسيط.

- تغيير في الحالة المزاجية.

- عدم الاستجابة للأوامر.

- التوتر الشديد.

- عدم الاتزان أثناء السير.


وأكد أخصائي طب وجراحة العيون وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية لجراحات تصحيح الإبصار لـ"صدى البلد"، أن الليزك عملية بسيطة باستخدام أحد الأجهزة الطبية، لإحداث تغيير في شكل قرنية العين يعقبه تصحيح النظر.


وأضاف أن هناك شروطا يجب أن تتوافر عند المريض قبل إجراء عملية الليزك ومنها:

- أن يكون نظر الشخص مستقر وثابت.

- إجراء الأشعة اللازمة على قرنية العين لمعرفة السُمك ومعدل التكور.

- عدم ارتداء العدسات اللاصقة قبل العملية بيومين على الأقل.


وكشف أخصائي طب وجراحة العيون أنه يمكن لجميع الأعمار أن تجري عملية الليزك بعد تحقيق الشروط السابقة، وبداية من سن 18 عاما.

 

ونصح الدكتور كريم سلام بتجنب ملامسة العين بعد إجراء عملية الليزك فيما لا يقل عن 16 ساعة، وعدم الشطف بالماء والصابون.


وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أن بعض الأطعمة تساعد على تقوية النظر مثل الجزر، ولكن مقولة "الجزر يقوي النظر" دون فائدة.
 

وصرح بأنه لا توجد أطعمة تساعدك على تقوية النظر وإنما هناك أطعمة تحافظ على صحة العين.

 

ونصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ" فهي تحافظ على حيوية شبكية العين.

 

وأوضح أن هناك أعراضا تحدث بعد عملية الليزك وتعتبر طبيعية وهي الزغللة والحرقان والشعور بجسم غريب بداخل العين.

 

وقال إن هناك نوعين من الزغللة وهي المؤقتة والدائمة، وكلاهما يحتاج للعلاج فور حدوثهما فورًا وفقًا لنوعها.

 

وأضاف أن الزغللة المؤقتة التي تحدث لبضع دقائق في اليوم، ترجع لعدة أسباب وهي جفاف العين، أو الإرهاق والتعب، أو حساسية العين، وتحتاج لوضع القطرات لعلاجها.


أما الزغللة الدائمة والتي تحدث لفترات طويلة قد تستمر لشهور أو سنوات إذا لم يتم علاجها، والتي تؤدي إلى ضعف البصر، أو مياه بيضاء في العين.

كما كشف أخصائي طب وجراحة العيون لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة أعراض لإصابة العين بالزغللة وهي الصداع المستمر، وعدم الاستمتاع بالحياة، وعدم الرؤية بوضوح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشرب ماء وابتعد عن الأجهزة.. تعرف على علاج جفاف العين.. فيديو

انتبه|الزغللة مؤشر لمرض خطير.. فيديو

مطلعش بيقوي النظر.. طبيب عيون يفجر مفاجأة عن أطعمة صحة العين.. فيديو

قبل وبعد العملية.. كل ما تود معرفته عن الليزك.. فيديو

لأصحاب الخمسين عاما.. تعرف على الفرق بين المياه الزرقاء والبيضاء

ترشيحاتنا

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

بعد موجة عدم الاستقرار .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

وزارة الهجرة: نتابع التحقيقات في واقعة التحفظ على مواطن مصري ونجليه في السعودية

خبير: المخابرات البريطانية وراء دخول الإخوان مصر.. فيديو

شاهد.. الصور الحقيقية لحفيدات الراحلة نادية لطفي

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

بعد موجة عدم الاستقرار .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته