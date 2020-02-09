لجميع الأعمار.. كل ما تود معرفته عن الليزك.. وأعراض وأنواع الزغللة.. وحقيقة أطعمة تقوية النظر

تعرف على الفرق بين المياه الزرقاء والبيضاء



أعراض ضعف النظر عند الأطفال

حقيقة أطعمة تقوي النظر

كل ما تود معرفته عن الليزك





كشف الدكتور كريم سلام، أخصائي طب وجراحة العيون، لـ"صدى البلد"، الفرق بين المياه الزرقاء والمياه البيضاء التي تصاب بها العين.









وقال أخصائي طب وجراحة العيون إن المياه البيضاء هي عبارة عن عتامة في عدسة العين.

وأضاف أن الأشخاص الذين يصابون بـ المياه البيضاء بداية من الخمسين عامًا، ومرضى السكر، ومن يتناولون الكورتيزون.





وأوضح أن المياه الزرقاء هي ارتفاع في ضغط العين يعقبه تغييرات في العصب البصري، وهي مرض خطير يحتاج لعلاج.

وأكد الدكتور كريم سلام أن ما يفقده المريض من نظر في العين بسبب الإصابة بالمياه الزرقاء لن يعود بالعلاج.

من جانب آخر، قال الدكتور كريم سلام لـ"صدى البلد"، إنه يجب على كل الأمهات متابعة أطفالهم باستمرار، والكشف المستمر عند طبيب العيون حتى أثناء عدم شكواهم.









وأوضح أخصائي طب وجراحة العيون أعراض ضعف النظر عند الأطفال.

- القرب الشديد من التلفاز.

- الحول البسيط.

- تغيير في الحالة المزاجية.

- عدم الاستجابة للأوامر.

- التوتر الشديد.

- عدم الاتزان أثناء السير.





وأكد أخصائي طب وجراحة العيون وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية لجراحات تصحيح الإبصار لـ"صدى البلد"، أن الليزك عملية بسيطة باستخدام أحد الأجهزة الطبية، لإحداث تغيير في شكل قرنية العين يعقبه تصحيح النظر.





وأضاف أن هناك شروطا يجب أن تتوافر عند المريض قبل إجراء عملية الليزك ومنها:

- أن يكون نظر الشخص مستقر وثابت.

- إجراء الأشعة اللازمة على قرنية العين لمعرفة السُمك ومعدل التكور.

- عدم ارتداء العدسات اللاصقة قبل العملية بيومين على الأقل.





وكشف أخصائي طب وجراحة العيون أنه يمكن لجميع الأعمار أن تجري عملية الليزك بعد تحقيق الشروط السابقة، وبداية من سن 18 عاما.

ونصح الدكتور كريم سلام بتجنب ملامسة العين بعد إجراء عملية الليزك فيما لا يقل عن 16 ساعة، وعدم الشطف بالماء والصابون.





وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أن بعض الأطعمة تساعد على تقوية النظر مثل الجزر، ولكن مقولة "الجزر يقوي النظر" دون فائدة.



وصرح بأنه لا توجد أطعمة تساعدك على تقوية النظر وإنما هناك أطعمة تحافظ على صحة العين.

ونصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ" فهي تحافظ على حيوية شبكية العين.

وأوضح أن هناك أعراضا تحدث بعد عملية الليزك وتعتبر طبيعية وهي الزغللة والحرقان والشعور بجسم غريب بداخل العين.

وقال إن هناك نوعين من الزغللة وهي المؤقتة والدائمة، وكلاهما يحتاج للعلاج فور حدوثهما فورًا وفقًا لنوعها.

وأضاف أن الزغللة المؤقتة التي تحدث لبضع دقائق في اليوم، ترجع لعدة أسباب وهي جفاف العين، أو الإرهاق والتعب، أو حساسية العين، وتحتاج لوضع القطرات لعلاجها.





أما الزغللة الدائمة والتي تحدث لفترات طويلة قد تستمر لشهور أو سنوات إذا لم يتم علاجها، والتي تؤدي إلى ضعف البصر، أو مياه بيضاء في العين.



كما كشف أخصائي طب وجراحة العيون لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة أعراض لإصابة العين بالزغللة وهي الصداع المستمر، وعدم الاستمتاع بالحياة، وعدم الرؤية بوضوح.