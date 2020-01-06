النظر غالي .. كيف تحم نفسك من العمى.. اكتشف أسباب تشويش الرؤية .. ونقص هذا الفيتامين يعرضك لفقد البصر نهائيا .. وهؤلاء هم المهددون بـ قرحة القرنية



- نقص هذا الفيتامين فى الجسم يسبب العمى

- اكتشف أسباب تشويش الرؤية



تعد العين أغلى شيء يمتلكه الإنسان فهى النافذة التى نطل منها ونتعرف بها على العالم المحيط بنا ، وللأسف رغم أهمية هذا الجزء من أجسامنا إلا أننا لانعرف الكثير عنه ولانعرف كيف نحافظ عليه بشكل جيد.



يعاني البعض من عدم وضوح الرؤية عند النظر لشئ معين أو ما يعرف بتشويش الرؤية مما يعيق الإنسان عن التواصل مع العالم المحيط به بشكل جيد خاصة أنه يؤثر على قدرته القراءة والتعرف على الأشخاص بسرعة.



وتساعد معرفة أسباب تشويش الرؤية فى العلاج بل والوقاية أيضا لذا نرصد لكم أبرزها وفقا لما ذكره موقع "healthline" .



- مشاكل انكسار الضوء مثل قصر النظر أو الاستجماتيزم.

- سحجات إلى القرنية "خدوش فى القرنية"

- المشاكل المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي

- إعتام عدسة العين

- عتامة القرنية ، أو تندب

- التهاب الشبكية المعدية

- صداع نصفي

- التهاب العصب البصري

- اعتلال الشبكية مثل اعتلال الشبكية السكري

- السكتة الدماغية

- الصدمات أو الكدمات "إصابة العينين"

- داء السكري عند تقلب مستويات السكر في الدم بشكل كبير.



نقص هذا الفيتامين يسبب العمى

يخشى الجميع من العمى حيث يحرم الإنسان من رؤية الأشياء من حوله ويعيق حركته خاصة عند السير فى الشارع أو الانتقال من مكان لآخر ويحرمه من التمتع بالنظر للأشياء الجميلة كالمناظر الطبيعية بل ويحرمه من العمل فى مهن معينة.



أسباب العمى متعددة منها ما يصيب الإنسان منذ اللحظات الأولى في حياته وقد ترجع لعوامل جينية أو مشاكل الحمل أو أسباب مكتسبة كالتعرض لحادث.



ولكن من غير المتعارف عليه لعدد كبير من الناس أن الطعام يلعب دور فى إصابة الإنسان بالعمى إلا أنه أكد أن نقص فيتامين E والمعروف باسم فيتامين ه يعرض الإنسان للإصابة بمشاكل النظر بل قد تصل العمى.



وأرجع الموقع سبب ارتباط فيتامين هـ بالإصابة بالعمى لأن فيتامين هـ مجموعة من مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون والتي تحمي الأحماض الدهنية من الأكسدة الضارة "التلف" وشبكية العين تحتوي على نسبة عالية من هذه الأحماض الدهنية مما يجعلها بحاجة لكميات كافية من فيتامين هـ لحمايتها من التلف.



تشمل أفضل المصادر الغذائية لفيتامين هـ بذور عباد الشمس، والزيوت النباتية، والمكسرات خاصة اللوز، والأسماك، والحبوب الكاملة، والجرجير والخس والخضر الورقية.



المهددون بالإصابة بقرحة القرنية



تحتوي العين على أجزاء مختلفة تعمل معا لتمكين الإنسان من رؤية الأشياء بشكل صحيح ومن بينها القرنية ذلك الجزء الخارجي من العين الذي نراه واضحا أمامنا وهى تساعد في حماية العين من الجزيئات الضارة وتلعب دورًا مهما في تركيز الرؤية.



للأسف القرنية تصاب ببعض المشكلات والعيوب والمشاكل منها قرحة القرنية التى تؤثر على النظر وتجعله أقل قوة ومن أبرز أعراضها هى تكون البقعة البيضاء على القرنية .



وهناك مجموعة من الأشخاص المعرضين لخطر مرض قرحة القرنية أكثر من غيرهم ، وهم:

- من يرتدون العدسات اللاصقة

- من تعرضوا لفيروس الهربس البسيط (HSV)

- من يعانون من إصابة في عيونهم

- أصحاب العيون الجافة



ويجب على هؤلاء الأشخاص الاهتمام بصحة القرنية والعين وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دورى لمتابعة حالة العين كما يجب الابتعاد عن العادات الخاطئة التى تساعد فى تدهور صحة القرنية مثل ارتداء العدسات اللاصقة.

