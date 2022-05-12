الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة مناطق شمال و جنوب الصعيد وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدى لموجة حارة وسرعات للرياح تصل 35 كم فى الساعة .



وأوضحت “ غانم ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن العظمى على القاهرة ستكون 31 درجة مئوية ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام قد تجعل الأجواء في فترة النهار ربيعية، وحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى أنها شديدة الحرارة على جنوب سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا لكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس وبدأت الرؤية تتحسن على أغلب الطرق تتحسن.