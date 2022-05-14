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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المبكبكة الليبي .. مكرونة شهية لا تقاوم

المكببة
المكببة

قدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل المبكبكة الليبي بمذاق شهي . تعد المبكبكة الليبي من الأكلات المحببة عند الكثير من الناس.

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مقادير المبكبكة الليبي

½ كيلو مكرونة قلم أو قواقع

½ كيلو لحم مقطع مكعبات
صغيرة جدًا
٢ بطاطس مكعبات  حسب الرغبة

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

قرن فلفل حار (حسب الرغبة).

6 أكواب ماء

½ 1 كوب عصير طماطم طازج ومصفى.

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

2 معلقة كبيرة زيت

معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

½ معلقة صغيرة  بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير المبكبكة الليبي:


على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 5 دقائق.
أضيفي البصل، وقلبيه مع اللحم حتى يذبل.
أضيفي عصير الطماطم  والبهارات والصلصة، وقلبي جيدًا.
أضيفي الماء، واتركيه حتى ينضج اللحم، ثم أضيفي البطاطس والمكرونة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
غطّي القدر، واتركيه على نار هادئة حتى تنضج المكرونة والبطاطس.
ضعي المبكبكة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس.
 

الفلفل الأسود البط عصير الطماطم الأسود الطماطم ​​​​​​​health

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