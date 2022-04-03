مميز على السفرة.. طريقة تحضير رقاق طري

يعد الرقاق من الأكلات الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، ويمكن تحضير الرقاق بالرقاق الناشف أو الطري، وإضافة الحشوات اللذيذة التي تفضلها أسرتك.

مقادير صينية رقاق طري

رقاق طرى

كبد وقوانص

قرفة ناعمة

بقدونس

زنجبيل بودرة

بصل

مرقة

سمن

فلفل أسود

ملح

طريقة تحضير صينية رقاق طري

* يشوح البصل في السمن ثم يتبل بالملح والفلفل

* في بولة نذوب مكعب مرقة مع ملعقة من السمن

* ثم تضاف الكبد والقوانص وتتبل بالملح والفلفل

* ثم تضاف ملعقة خل

* ويقلب الخليط جيدا ويترك حتى تمام النضج

* يغمس الرقاق في المرقة والسمن وترص في صينية الفرن ثم تضاف الحشوة ثم ترص باقي أوراق الرقاق وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم