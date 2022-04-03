أكلات مغربية.. طريقة تحضير الطاجين باللحم والخضار

يعد طاجين اللحم من الأكلات الشهيرة في المغرب، ويتم تقديم طاجين اللحم بالكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، كما يمكنك إضافة العديد من الخضروات الشهية التي تحتوي على فوائد عديدة.

وإليك طريقة تحضير طاجين اللحم بالخطوات.

مقادير طاجين اللحم

1 كيلو لحمة ماعز الكتف أو الفخذ.

3 بصلة شرائح.

3 ثمرة طماطم مسلوقة نصف سلق مقشرة.

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

حزمة كزبرة وبقدونس مفرومين

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1 و نصف كوب ماء

طريقة تحضير طاجين اللحم

1- شوحي البصل وقطع اللحم فى خليط زيت الزيتون والزيت على النار

2- ضيفي الكزبرة والبقدونس والملح والبابريكا والكمون والقرفة الناعمة

3- ضعي الماء ويقلب الخليط

4- أتركي الخليط على النار لمدة 50 دقيقة ويترك الخليط على النار حتى تمام النضج

5- قطعي الطماطم شرائح وتقلب فى القليل من خليط زيت الزيتون والزيت النباتى على النار

6- تبلي الطماطم بالملح والفلفل الأسود وتترك على النار حتى النضج

7- ضعي خليط اللحم فى الطاجن.

8- ضيفي على الوجه خليط الطماطم ويزين بالبقدونس المفروم ويقدم.