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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فطارك عندنا| صينية بطاطس بيوريه باللحمة.. وشوربةالبصل الحارة بالجبن.. والحلو بسبوسة

صدى البلد

تحاول ربات المنزل في رمضان المبارك تقديم أشهي الأكلات على الفطار، وبعد وليمة اليوم الأول يمكنك أن تقدمي أصنافا بسيطة مع استكمال للطعام المتبقي من اليوم الأول، ونقدم لك اليوم طريقة عمل صينية بطاطس بوريه باللحمه المفرومة.

☆صينية بطاطس بوريه باللحمة المفرومة :

□المقادير:

ك بطاطس 
1/2لحمه مفرومة
ملح،فلفل،كمون،بهارات ،بابريكا،قليل من القرفه وقليل من الزنجبيل المطحون
2من الفلفل الرومى اﻻلوان مقطع مكعبات صغيرة
2جزر مقطع قطع صغيره
2بصله مقطع صغير و2فصوص ثم مفروم 
بعض الجبن الرومى المبشور
بيضة واحدة

☆طريقة التحضير :
سنقوم بتعصيج اللحم المفروم مع البصل وقطعة من الزبدة، وقليل من الزيت، ونضيف بهارات اللحم والفلفل اﻻسود والملح  وفصين الثوم المفرم ونضيف مكعبات الفلفل اﻻخضروالجزر 
فى حله قومى  بسلق البطاطس جيداً مع القليل من الملح.

 

قشرى البطاطس المسلوقة وإهرسيها كويس ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والقليل من الزبدة وأى توابل تحبيها فى إضافتها ولكن إحذرى الإكثار من الملح، لأن اللحم المفروم المعصج به ملح كفاية .

 

أحضرى صينية الفرن وإدهنيها بالقليل من الزبدة ثم ضعى نصف كمية البطاطس المهروسة بها .

 

- ضعى فوق البطاطس اللحم المفروم المعصج وقومى بتسويته جيدا، ثم البسلة والجزر المسلوق.

 

ثم ضعى نصف البطاطس المسلوقة اﻻخر .

 

تخفق بيضة مع رشه فلفل اسود  و نضعهم على الوجه وقبل ان يحمر لون البطاطس نقوم باخراج الصنيه ونوزع الجبن الرومى على وجه الصنيه ونضعها فى الفرن حتى تمام النضج.

 

قومى بإدخال الصينية الى الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة متوسطة وحتى 20 دقيقة أو حتى يحمر وجه البطاطس وتقدم ساخنة 

 

 

طريقة عمل شوربة البصل الحارة بالجبن

المقادير
1 كيلو بصل ، شرائح
2 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور
فلفل حار مقطع او مفروم
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
3 فص ثوم مفروم
3 ملعقة كبيرة دقيق
7 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل اسود مطحون
طريقة التحضير
في اناء على نار متوسطة ضعي زيت يسخن.
ضعي الثوم و البصل في الزيت الساخن و قلبي حتى يصبح المزيج ذهبي اللون.
اضيفي الدقيق و الكمون و الملح و الفلفل و الماء الى مزيج البصل و قلبي برفق حتى يصبح سميك القوام.
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
ضعي الجبن و الفلفل الحار على الشوربة و قلبي برفق ثم ضعيها في طاجن و ضعيها الفرن حتى تسخن و يذوب الجبن.
و تقدم ساخنة.

 

 طريقة عمل البسبوسة

المقادير 
3 كوب سميد بسبوسة

3 معالق كبيرة من جوز الهند الناعم

3/4 كوب من السمن

3/4 كوب لبن

3/4 كوب سكر

1/2 كوب شربات تقيل

معلقة طحينة

 

مقادير الشربات :

كوب وربع سكر

كوب وربع ماء

طريقة التحضير  
في وعاء عميق افرغى السميد وجوز الهند واخلطيهم جيدا.

احضري صينية فرن مقاس 28 وأدهنيها بالسمن والطحينة.

في إناء متوسط افرغي اللبن الدافىء والسمن الدافئة والسكر والشربات وقلبيهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.

احضري خليط السميد وجوز الهند وافرغيه على الخليط السابق وقلبيه بهدوء حتى يصبح قوامها "مرمل"

افرغي الخليط في الصينية واضغطيه جيدا  لكي تكون متساوية تماما.
يمكن أن تضعى  حبات الفول السودانى على البسبوسة

ادخلى الصينية في فرن ساخن عند درجة حرارة 220 نشعل النار من الاسفل فقط

اتركي الصينية حتى تحمر الجوانب ثم اطفى النار من الاسفل واشعلى الشواية فقط لتأخذ لون ذهبى فاتح

طريقة تحضير شربات البسبوسة: 
ضيفي 1و 1/4 كوب من السكر إلى مثلهم من الماء.

ضعى الخليط على نار هادئة مع التقليب.

اتركي الخليط حتى يغلى لمدة 5 دقائق.

ضيفي قطرات الليمون إلى الخليط

يضاف الشربات المغلى إلى صينية البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن حتى تحافظ على قوامها الطري اللذيذ.

يمكنك تقطيع البسبوسة إلى مربعات صغيرة، وتقدم باردة في أطباق.وتزينها بالفستق وجوز الهند.

بطاطس شوربة بسبوسة طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل صنيةالبطاطس

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