طريقة عمل عجينة القطايف فى المنزل

يقدم الشيف محمد بركات طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بتكلفة أقل وبشكل آمن.

المقادير



3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بايكنج بودر

1 ملعقة كبيرة خميرة

1/2 ملعقة صغيره ملح

2 1/2 كوب ماء

طريقة التحضير :



يُخلط الدقيق مع السكر، البيكنج بودر، الخميرة والملح جيداً.

يُضاف الماء وتخلط كل المكونات جيداً حتى تندمج وتتجانس، تترك لمدة ساعة حتى تختمر.

تسخن مقلاة جيداُ ويفضل أن تكون من الحديد السميك القعر لتحمل الحرارة العالية، يصب مقدار ملعقة كبيرة(مغرفة) من المزيج وتكرر الطريقة نفسها على أن تحمر القطايف من جهة واحدة فقط.

عند وضع الخليط في المقلاة تظهر فقاقيع داخل القرص وهذا دليل على نجاح عملية التخمر، يجب المحافظة على درجة الحرارة بحيث لا تطهى سريعاً من أسفل وتبقى سائلة من أعلى، أو تكون الحرارة منخفضة بحيث يتسع القرص ولا يتم طهيه.

تُترك لتبرد وتُحشي حسب الرغبة ثم تُقلى في الزيت الساخن.

الطريقة التانية

طريقة عمل القطايف فى البيت

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة دقيق سميد

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغير سكر

1 ملعقة صغير خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ذرة ملح بسيط جدا.

زجاجة صغيرة وتفتح من الغطاء

1 ــ ينخل الدقيق وذرة الملح ثم يوضع دقيق السميد { البسبوسة } ثم يوضع الخميرة والبيكنج بودر والسكر ويقلب جيدا.

2 ــ ثم يوضع الماء الدافئ علي الدقيق شوية بشوية ويعجن جيدا ممكن نستخدم في العجن مضرب الكهرباء

3 ــ تغطي العجينة وتترك ساعة تخمر

4 ــ نحضر طاسة تيفال وتوضع علي نار هادية وتسخن جيدا

5 ــ يوضع في الزجاجة العجينة ثم توضع العجينة علي الطاسة علي شكل دوائر حتي يتم النضج كما في الصورة

6 ــ فور خروج القطايف تغطي بفوطة حتي لاتنشف

7 ــ تحشي القطايف علي حسب الرغبة وتحمر في زيت سخن جدا وغزير وبعد التحمير توضع في الشربات وتنشل وتصفي من الشربات وتقدم.