حلويات رمضان .. طريقة عمل القطايف

تعد القطايف من حلويات رمضان التي يمكن أن نقدمها بأول أيام شهر رمضان بدلا من شرائها من الخارج .

مقادير القطايف

خليط عجينة الفطايف:

- ٢ كوب دقيق

- ٢ ١/٢كوب ماء

- كيس خميرة

_ ٢ ملعقة صغيرة سكر

- رشة ملح

لقطر او الشربات

-٢ كوب سكر -١كوب ماء-ڤانيليا- نصف ليمونة توضع كل المكونات على نار متوسطة حتى يصبح قوامه اقرب الى العسل

الحشو

سودانى غير مملح غير محمص و زبيب

/او قشطة او كريمة

حسب الرغبة

الطريقة:

خليط القطايف

-تخلط كل المكونات جيدا حتى تصبح خليط اقرب الى السائل

- تترك لتخمر

- تحمى مقلاة مقاومة للالتصاق

- يصب الخليط على شكل دوائر على حسب اتساع المقلاة و لا تقلب فقط تترك حتى تنضج و يظهر نقط مجوفه بدلا من فقاقيع الهواء

-توضع وحدات القطايف لتبرد على منشفة مطبخ قماش نظيفة و تغطى حتى لا تجف

- تملأ بالحشو اذا كان مكسرات او سودانى ثم تقلى فى زيت عباد شمس على حرارة متوسطة.. وتوضع فى الشربات البارد فور اخراجها من المقلاه.. ثم تصفى من الشربات الزائد و تقدم بارده.

ملحوظة:

إذا كانت الحشوة كريمة أو أى مادة مماثله تغلق القطايف من جانب واحد بدون حشو وتقلى ثم تترك لتبرد وبعد ذلك نقوم بحشوها بالقشطة او الكريمة و يقدم معها عسل نحل او شربات الحلويات.