عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات رمضان .. طريقة عمل القطايف

صدى البلد

تعد القطايف من حلويات رمضان التي يمكن أن نقدمها بأول أيام شهر رمضان بدلا من شرائها من الخارج .

 

مقادير القطايف

 خليط عجينة الفطايف:
- ٢ كوب دقيق
- ٢ ١/٢كوب ماء
- كيس خميرة
_ ٢ ملعقة صغيرة  سكر
- رشة ملح

لقطر او الشربات
-٢ كوب سكر -١كوب ماء-ڤانيليا- نصف ليمونة  توضع كل المكونات على نار متوسطة حتى يصبح قوامه اقرب الى العسل

 الحشو
سودانى غير مملح غير محمص و زبيب
/او قشطة او كريمة 
حسب الرغبة

الطريقة:

خليط القطايف

-تخلط كل المكونات جيدا حتى تصبح خليط اقرب الى السائل

- تترك لتخمر

- تحمى مقلاة مقاومة للالتصاق

-  يصب الخليط على شكل دوائر على حسب اتساع المقلاة و لا تقلب فقط تترك حتى تنضج و يظهر نقط مجوفه بدلا من فقاقيع الهواء

-توضع وحدات القطايف  لتبرد على منشفة مطبخ قماش نظيفة و تغطى حتى لا تجف

- تملأ بالحشو اذا كان مكسرات او سودانى ثم تقلى فى زيت عباد شمس على حرارة متوسطة.. وتوضع فى الشربات البارد فور اخراجها من المقلاه.. ثم تصفى من الشربات الزائد و تقدم بارده.

ملحوظة: 
إذا كانت الحشوة كريمة أو أى مادة مماثله تغلق القطايف من جانب واحد بدون حشو وتقلى ثم تترك لتبرد وبعد ذلك نقوم بحشوها بالقشطة او الكريمة و يقدم معها عسل نحل او شربات الحلويات.

مقادير القطايف خليط القطايف القطايف عجينة الفطايف قطايف Food Family

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

دعاء آخر ليلة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة يوم 17 أبريل

طبيب عيون يكشف أضرار الليزر على لاعبي المنتخب أمام السنغال : تصيب بعمى مؤقت

أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

زيلينسكي: الوضع في جنوب أوكرانيا ودونباس بالغ الصعوبة

هكذا يمكنك اكتشاف الأخبار المزيفة عبر الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ