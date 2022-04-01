حلويات رمضان .. طريقة عمل القطايف

تعد القطايف من حلويات رمضان التي يمكن أن نقدمها بأول أيام شهر رمضان بدلا من شرائها من الخارج .
مقادير القطايف
خليط عجينة الفطايف:
- ٢ كوب دقيق
- ٢ ١/٢كوب ماء
- كيس خميرة
_ ٢ ملعقة صغيرة سكر
- رشة ملح
لقطر او الشربات
-٢ كوب سكر -١كوب ماء-ڤانيليا- نصف ليمونة توضع كل المكونات على نار متوسطة حتى يصبح قوامه اقرب الى العسل
الحشو
سودانى غير مملح غير محمص و زبيب
/او قشطة او كريمة
حسب الرغبة
الطريقة:
خليط القطايف
-تخلط كل المكونات جيدا حتى تصبح خليط اقرب الى السائل
- تترك لتخمر
- تحمى مقلاة مقاومة للالتصاق
- يصب الخليط على شكل دوائر على حسب اتساع المقلاة و لا تقلب فقط تترك حتى تنضج و يظهر نقط مجوفه بدلا من فقاقيع الهواء
-توضع وحدات القطايف لتبرد على منشفة مطبخ قماش نظيفة و تغطى حتى لا تجف
- تملأ بالحشو اذا كان مكسرات او سودانى ثم تقلى فى زيت عباد شمس على حرارة متوسطة.. وتوضع فى الشربات البارد فور اخراجها من المقلاه.. ثم تصفى من الشربات الزائد و تقدم بارده.
ملحوظة:
إذا كانت الحشوة كريمة أو أى مادة مماثله تغلق القطايف من جانب واحد بدون حشو وتقلى ثم تترك لتبرد وبعد ذلك نقوم بحشوها بالقشطة او الكريمة و يقدم معها عسل نحل او شربات الحلويات.