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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعزومات رمضان .. طريقة عمل القطايف بحشو الفراخ بالخضار

القطايف
القطايف

القطايف واحدة من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان، ولكن اليوم يقدم الشيف أحمد عادل القطايف بشكل جديد لتقدم في العزومات.

القطايف بحشو الفراخ بالخضار و البشاميل

وقدم الشيف أحمد عادل من خلال “صدى البلد” طريقة عمل القطايف بحشو الفراخ والخضار والبشاميل.

مقادير القطايف بالفراخ

٥٠٠ جرام قطايف 
٢٥٠ جرام صدور فراخ مسلوقة المكعبات
طبق مشروم مكعبات 
٢ معلقة زيت 
بصل مفروم 
توم مفروم
زعتر 
ملح وفلفل أسود 
جوزه الطيب 
١ معلقه زبدة 
١ معلقة دقيق
١ كوب حليب

طريقة عمل القطايف بالفراخ 

1- فى طاسة ساخنة على النار يتم وضع 2 معلقة زيت ثم نضع الفراخ المسلوقة مع البصل والثوم ونقلب ثم نضع المشروم مع الزعتر والملح و الفلفل ونستمر فى التقليب حتى يشوح جيداً.

2- وفى حلة على النار نضع معلقة الزبدة مع الدقيق ونقلب لمدة ٣ دقايق ثم نضع كوب الحليب ونقلب بمضرب سلك حتى يثقل القوام ويتكون البشاميل.

3- فى بولة نضع الحشو مع صوص البشاميل ونقلب حتى يتجانس ويترك ليبرد ثم يتم الحشو والقلى فى زيت غزير ساخن و تقدم.

 

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