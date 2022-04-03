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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعم أصيل ولذيذ.. عمل الفتة المصري بطريقة جدتي

فتة مصرية
فتة مصرية

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفتة المصري بطريقة جدتي بطعم أصيل و لذيذ. 

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وصفات الشام .. طريقة عمل الفتة بالزبادي

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بدون لحمة وفراخ.. طريقة عمل فتة الخضروات المشوية


المقادير


كوب ونصف ارز مصري
عيش بلدي ناشف محمص و مقطع صغير 
٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم
شوربة لحمه اي كان نوع اللحمه علي حسب الرغبة
لتر عصير طماطم 
٣ ملعقة كبيرة ثوم مفروم
شوية زيت و سمنه
ربع كوب خل
1 كليو لحمه نوعها علي حسب الرغبة ضاني او بقري
بصلة كبيره
حبهان
مستكه
ورق لورا
ملح وفلفل اسود 


طريقة عمل الفتة 


تسلق اللحمه بعد ما كان اقطعنها الي قطع متوسطة الحجم في مياه مغليه
و نضع عليها ورق لورا و الحبهان و المستكه و البصلة و الملح والفلفل الاسود
ويحضر الرز بالطريقة المعروفة والعادية إلى التسوية 
نضع السمنه والزيت  وبعدين نجيب الثوم المفروم
ونحمره فيه إلى أن يصير لونه اصفر ذهبي و نضع الخل 
و نضع عصير الطماطم و الصلصة 
و تترك لحد ما تتسبك ونحط  و الفلفل الاسود وكسبره ناشفة و كمون و زعتر 
و نضع  شوربة مقدار كوب ونص ونتركها تغلي لدقيقتين و نظبط الملح
و نضع  العيش المحمص و الناشف في صينية كبيره
و نضع عليه ملعقة سمنة و ٢ كوب شوربة ساخنة و يترك حتي يطري العيش قليلا ثم يوضع في مصفاة لإزالة الشوربة الزائدة ثم يقلب العيش في كوب من صلصة الطماطم و الثوم  لتعطيه طعم رائع. 


لتقديم الفتة 


توضع طبقة من الأرز ثم طبقة من العيش بالصلصة ثم طبقة أرز و يوضع فوقها صلصة الطماطم ثم قطع اللحمة المسلوقة  المحمرة و تقدم 
بالهنا والشفا. 

الفلفل الأسود الخضروات عصير الطماطم الزبادي السمنة طريقة عمل health

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