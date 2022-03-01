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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفات الشام .. طريقة عمل الفتة بالزبادي

فتة بالزبادي
فتة بالزبادي

الفتة بالزبادي يحبها الكثيرين ويقبلون على تناولها في المطاعم بكثرة، لذلك نستعرض طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وفقا لموقعdelicious.

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مكونات الفتة بالزبادي

2 كوب (400 جم) حمص مجفف منقوع طوال الليل
3 قطع خبز لبناني كبير، مقطع إلى 4 مثلثات كبيرة
1/4 كوب (60 مل) من زيت الزيتون البكر الممتاز 
نصف حزمة من البنجر مع إزالة السيقان
1 كوب من أوراق النعناع وأوراق البقدونس المفرومة خشناً
1/2 كوب (80 جرام) صنوبر محمص
200 جرام سمك السلمون المدخن

تتبيلة الزبادي (تكفي 295 جرام)
1 كوب (280 جم) زبادي طبيعي
1 ملعقة كبيرة زعتر
2 فص ثوم مهروس
2 1/2 ملعقة صغيرة سماق
عصير نصف ليمونة
صلصة الرمان (125 مل تقريبا)
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
عصير 1 ليمونة
1/4 كوب (60 مل) زيت زيتون بكر ممتاز

طريقة عمل الفتة بالزبادي 

1- يوضع الحمص في قدر متوسطة الحجم ويغطى بالماء البارد، يُغلى المزيج على نار عالية، ثم يُخفّف المزيج إلى درجة متوسطة ويُترك على نار خفيفة لمدة 40-45 دقيقة حتى ينضج. 
2- يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية. ضعي الخبز اللبناني في صينية للخبز ورشي عليه زيت الزيتون ورشي عليه كمية إضافية من الزعتر اخبزيها لمدة 10-12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
3- لتحضير تتبيلة الزبادي، ضعي الزبادي والزعتر والثوم والسماق والليمون في وعاء. يتبل حسب الذوق ويخلط ليمتزج.
4- لصلصة الرمان ، ضعي جميع المكونات في وعاء ، وتبليها حسب الرغبة وقلبي حتى تمتزج.
5- خني مقلاة الشواء أو الشواء على درجة حرارة عالية قم برش البنجر بالزيت الإضافي، وتبليه على الفحم لمدة 4-5 دقائق حتى يذبل ويتفحم قليلاً. قطّعي قطعًا خشنة وضعيها في وعاء بالحمص والأعشاب، وتُسكب فوق تتبيلة الرمان وتتبل وتُقلب المزيج.
6- توضع الخبز العربي في طبق التقديم ، وتُسكب فوق تتبيلة الزبادي وتُغطى بسلطة البنجر الفضي. نثر الصنوبر والسلمون المدخن للتقديم.

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