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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فتة الباذنجان أحلى من المطاعم

فتة الباذنجان
فتة الباذنجان

يقبل الكثير من الشباب على المطاعم السورية والشرقية لتناول فتة الباذنجان، لذلك نستعرض طريقة تحضيرها في هذا التقرير بدلا من شرائها من الخارج.

مكونات فتة الباذنجان 

4 باذنجان مقشر 
120 مل زيت زيتون
2 فص ثوم، مقطع ناعم
1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار
300 جرام زبادي طبيعي
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
طماطم
10 جرام من أوراق النعناع ممزقة 
فلفل اسود
ملح
خبز محمص

طريقة عمل فتة الباذنجان 

1- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية
2- رتبي شرائح الباذنجان على 2 أو 3 صواني خبز كبيرة مبطنة بورق، واستخدم 4 ملاعق كبيرة من الزيت في الفرشاة على الشرائح، واقلبها لتنظيف الجانبين، ورش نصف ملعقة صغيرة من الملح والكثير من الفلفل. 

3- شوي لمدة 30 دقيقة، حتى يصبح الباذنجان طريًا وبنيًا، ثم أخرجه من الفرن، واخفض الحرارة إلى 180 درجة مئوية.

4- افردي كل نصف في عجينة رولاد واستخدمي سكينًا كبيرة لتقطيعها إلى شرائح رفيعة طويلة بعرض 2-3 مليمترات وضعيها في وعاء متوسط ​​واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من الزيت و 1/8 ملعقة صغيرة ملح والكثير من الفلفل. 

5- يُوزّع على صينية خبز صغيرة ويُخبز لمدة 10 دقائق ، حتى يصبح لون الخبز ذهبيًا وبنيًا ومقرمشًا، أخرجها من الفرن وضعها جانبا.
6- أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزيت إلى قدر صغير وضعيه على نار متوسطة عالية. يُضاف الثوم ورقائق الفلفل الحار ويُسخن لمدة 2-3 دقائق، حتى يبدأ الثوم في التحول إلى اللون البني، اسكبي الثوم في وعاء صغير حتى لا ينضج أكثر واتركيه جانبًا.
7- يُضاف الزبادي إلى مقلاة كبيرة ويوضع على نار متوسطة. قم بتسخينه لمدة 4-5 دقائق حتى يبدأ في التبخير، وأضيفي عصير الليمون والباذنجان المطبوخ و 4 ملاعق كبيرة من الماء ونصف ملعقة صغيرة ملح واستمري في الطهي لمدة 5 دقائق مع التحريك برفق بين الحين والآخر حتى يبدأ الزبادي في التماسك.

8- يُسكب الباذنجان الدافئ في وعاء تقديم ضحل ويُسكب فوق الطماطم والنعناع. 

9- اختم برش الثوم وزيت الفلفل الحار، يمكنك تقديمه على الفور، لكنه سيكون جيدًا أيضًا بمجرد تبريد فتة الباذنجان.

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