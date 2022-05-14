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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يلمح إلى استمراره مع مانشستر يونايتد بعد تعيين تين هاج

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - تين هاج

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، إلى استمراره مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل، رغم ضياع فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي:" "أعلم أن تين هاج قام بعمل رائع للغاية مع أياكس وأنه مدرب صاحب خبرة، ولكن علينا أن نمنحه الوقت الكافي".

أضاف رونالدو "يجب أن تتغير الأمور في الفريق وفقا ما يراه مناسبا، أتمنى أن نحقق النجاح، لأن نجاحنا سيعني نجاحا لكل مانشستر، أتمنى له التوفيق".

اختتم "نحن والجماهير سعداء ومتحمسون لقدومه، وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الألقاب معه في الموسم القادم".

وأعلن مانشستر يونايتد “مؤخرا” تعيين تين هاج مديرا فنيا للفريق بداية للموسم المقبل، خلفا لـ رالف رانجيك المدرب المؤقت للشياطين الحمر.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت خلال الأيام الماضية، أن كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

 

أرقام رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم:

شارك رونالدو مع مانشستر يونايتد في 30 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 18 هدفا، وصنع 3 آخرين.

كما لعب رونالدو مباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يصنع أو يسجل خلالها أي هدف.

وخاض رونالدو 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 6 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 35 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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