جامعة سوهاج تواصل مناقشة تسكين الهيكل التنظيمي للمستشفى الجديد

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم اجتماعا بمديري الإدارات المختلفة لمناقشة تسكين الهيكل التنظيمي النمطي للمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بالمقر القديم للمستشفى.

وبحضور الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي سعد المدير التتفيذي للمستشفى الجامعي، ونواب مدير المستشفى ولفيف من المختصين بالإدارات المختلفة بالمستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أن الاجتماع يهدف الى اعتماد الهيكل التنظيمي النمطي الجديد للمستشفيات الجامعية، والتعرف على التوصيف الوظيفي والمسميات الجديدة المدرجة به، تنفيذا لتوصيات جهاز التنظيم والإدارة الرئيسي، مشيراً الى أن الهيكل التنظيمي تضمن استحداث مسميات جديدة.

ودمج مسميات إدارية قديمة مع بعضها البعض تحت مسمى آخر، موضحاً أن الاجتماع الثاني استعرض بالتفصيل المهام الوظيفية والاحتياجات اللازمة لطبيعة عمل كل إدارة من الإدارات الفرعية التابعة مباشرة للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وعددها ١٠ إدارات، للقيام بدورها على الوجه الأكمل، بما ينعكس بالإيجاب على سير العمل بالمستشفيات الجامعية وتحسين الصورة الذهنية لدى جموع المواطنين منها.

الادارة القانونية، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة خدمة المواطنين، إدارة العلاقات العامة والإعلام، إدارة الأمن، والإدارات الفرعية التابعة لمدير المستشفى.

وأكد أن المستشفى الجامعي الجديد تعد أحد الأماكن الهامة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لشريحة عريضة من المواطنين لا تستطيع العلاج الا من خلال منظومة العلاج المجاني، بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، مطالباً بالإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى التدريب لجميع الاطقم الإدارية من خلال الدورات التدريبية والفنية المتخصصة.