محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروع "خط طرد" بيت علام المحاسنة بجرجا

في إطار المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة والعمل على تذليل أية معوقات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع "خط طرد" بيت علام - المحاسنة بنطاق مركز جرجا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وممثلي الجهات المعنية من المساحة، والإصلاح الزراعي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، ومنسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مديرية المساحة، والإصلاح الزراعي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا؛ لسرعة إنهاء إجراءات تحديد مسار خط الطرد والفصل بين قطعة أرض أملاك دولة، وأخرى أملاك أهالي؛ لاستكمال مسار خط الطرد والانتهاء من المشروع، وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

وأشاد المحافظ خلال الاجتماع بجهود مديرية المساحة في المشاركة الفعالة والإيجابية في العديد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة، وخاصة مشروعات "حياة كريمة"، موجها الشكر لجميع الجهات التنفيذية على الجهد المبذول في كافة المشروعات.