عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون منتجات تجميل.. أطعمة ومشروبات للحصول على بشرة نضرة

البشرة
البشرة

تسعى العديد من الفتيات للحصول على بشرة نضرة وصحية، ولكن الحصول على بشرة صحية لا يتوف على استخدام المنتجات المناسبة، ولكن تناول الأكات الصحية يساعدك في الحصول على بشرة خالية من العيوب.

 

txt

وصفات زيت الورد لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

txt

للتخلص من كافة مشاكل البشرة .. 3 أقنعة تمنح بشرتك التوهج

 

أكلات تساعد على صحة البشرة

1- الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة الضرورية لحماية بشرتك من الجذور الحرة والحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، ستمنع الشوكولاتة الداكنة بشرتك من حروق الشمس وتحافظ على رطوبتها أيضًا.

2- ماء
الماء كغذاء يحافظ على رطوبة البشرة، يعمل لجميع الجسم من الأطراف إلى القدمين، كما يطرد السموم من الجلد التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي وحب الشباب وأنواع أخرى من الشوائب على الجلد، كما أنه يجعل البشرة متوهجة بشكل طبيعي.

3- شاي أخضر
يطور الجلد الجذور الحرة تحت تأثير أشعة الشمس الضارة، هؤلاء المتطرفون مسؤولون عن الشيخوخة المبكرة، لكن الشاي الأخضر يمكن أن يغسل الجذور الحرة بتأثيره المضاد للأكسدة، كما أنه يخفض مستويات هرمون DTH والهرمونات المنتجة لحب الشباب للحفاظ على البشرة خالية من الشوائب.

بشرة صحة البشرة الشوكولاتة الداكنة أكلات تساعد على صحة البشرة beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ترشيحاتنا

كلوب يؤكد جاهزية محمد صلاح لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

بالسعر والمواصفات .. مازدا CX5 2022 فيس ليفت بالسعودية

البروفيسور.. تعرف على بطولات أوجستي بوش مع سلة الأهلي

مالي: عسكريون مدعومون من الغرب حاولوا تنفيذ انقلاب

علي جمعة: الليث بن سعد كان غنيا جدا ولم ينعزل عن الخلق

عمدة قرية بأسوان لـ لميس الحديدي: ابنتي على اسمك.. والإعلامية: لي الشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لـ إمبراطور الغناء التركي وديلان مع أغنية أرامام

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ