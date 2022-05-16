بدون منتجات تجميل.. أطعمة ومشروبات للحصول على بشرة نضرة

تسعى العديد من الفتيات للحصول على بشرة نضرة وصحية، ولكن الحصول على بشرة صحية لا يتوف على استخدام المنتجات المناسبة، ولكن تناول الأكات الصحية يساعدك في الحصول على بشرة خالية من العيوب.

أكلات تساعد على صحة البشرة

1- الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة الضرورية لحماية بشرتك من الجذور الحرة والحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، ستمنع الشوكولاتة الداكنة بشرتك من حروق الشمس وتحافظ على رطوبتها أيضًا.

2- ماء

الماء كغذاء يحافظ على رطوبة البشرة، يعمل لجميع الجسم من الأطراف إلى القدمين، كما يطرد السموم من الجلد التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي وحب الشباب وأنواع أخرى من الشوائب على الجلد، كما أنه يجعل البشرة متوهجة بشكل طبيعي.

3- شاي أخضر

يطور الجلد الجذور الحرة تحت تأثير أشعة الشمس الضارة، هؤلاء المتطرفون مسؤولون عن الشيخوخة المبكرة، لكن الشاي الأخضر يمكن أن يغسل الجذور الحرة بتأثيره المضاد للأكسدة، كما أنه يخفض مستويات هرمون DTH والهرمونات المنتجة لحب الشباب للحفاظ على البشرة خالية من الشوائب.