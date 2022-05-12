للتخلص من كافة مشاكل البشرة .. 3 أقنعة تمنح بشرتك التوهج

3 أقنعة وجه رائعة تعمل على تقشير ومحاربة حب الشباب والحصول على بشرة متوهجة إليك كيفية استخدامها وفقا لموقع برايت سايد

أقنعة الوجه المصنوعة من العسل



يحافظ العسل على رطوبة بشرتك وينظف المسام ويوحد لون الجلد بجانب علاج حب الشباب وغيرها من المشاكل المتعلقة بالجلد.

العسل ودقيق الشوفان



إذا كان العسل يرطب البشرة ، فإن دقيق الشوفان يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وامتصاص الدهون الزائدة.

بعد وضع المزيج ، اتركيه بلطف لمدة 20 دقيقة ثم أزيلي القناع بالماء الدافئ أو قطعة قماش ناعمة ونظيفة مغموسة في الماء الدافئ. يساعد هذا القناع أيضًا في إزالة الغبار من الجلد.

ماسك القرفة

أضيفي ملعقة صغيرة من القرفة إلى ملعقة كبيرة من العسل الخام وضعيها على وجهك. اتركي القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يمكنك مسحه بالماء الفاتر.

يعد هذان المكونان مضادين للالتهابات ولهما خصائص مهدئة تساعد في محاربة حب الشباب والتهيج الآخر على بشرتك.

العسل والليمون وماسك الكركم



يعد العسل والليمون والكركم من أكثر المكونات الأساسية التي لدينا في المنزل وتساعد في تفتيح البشرة وعندما يتم خلط هذين المكونين يمكنك الحصول على قناع التوهج الطبيعي للبشرة لذا ، بمجرد وضع القناع ، اتركيه لمدة 10 دقائق.