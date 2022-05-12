عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتخلص من كافة مشاكل البشرة .. 3 أقنعة تمنح بشرتك التوهج

المسام
المسام

3 أقنعة وجه رائعة تعمل على تقشير ومحاربة حب الشباب والحصول على بشرة متوهجة  إليك كيفية استخدامها وفقا لموقع برايت سايد 

أقنعة الوجه المصنوعة من العسل
 

 يحافظ العسل على رطوبة بشرتك وينظف المسام ويوحد لون الجلد  بجانب  علاج حب الشباب وغيرها من المشاكل المتعلقة بالجلد.

أسرع أقنعة لترطيب الشعر الجاف .. جربيها بنفسك

أقنعة وماسكات للتخفيف من دهون الوجه

العسل ودقيق الشوفان


إذا كان العسل يرطب البشرة ، فإن دقيق الشوفان يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وامتصاص الدهون الزائدة. 

 بعد وضع المزيج ، اتركيه بلطف لمدة 20 دقيقة ثم أزيلي القناع بالماء الدافئ أو قطعة قماش ناعمة ونظيفة مغموسة في الماء الدافئ. يساعد هذا القناع أيضًا في إزالة الغبار من الجلد.

فوائد مذهلة لتناول القرفة .. تعرف عليها

فطارك عندنا.. مكرونة بالبشاميل والحلو مهلبية بسكوت القرفة

ماسك القرفة

 أضيفي ملعقة صغيرة من القرفة إلى ملعقة كبيرة من العسل الخام وضعيها على وجهك. اتركي القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يمكنك مسحه بالماء الفاتر.

 يعد هذان المكونان مضادين للالتهابات ولهما خصائص مهدئة تساعد في محاربة حب الشباب والتهيج الآخر على بشرتك.

العسل والليمون وماسك الكركم


يعد العسل والليمون والكركم من أكثر المكونات الأساسية التي لدينا في المنزل وتساعد في تفتيح البشرة  وعندما يتم خلط هذين المكونين  يمكنك الحصول على قناع التوهج الطبيعي للبشرة  لذا ، بمجرد وضع القناع ، اتركيه لمدة 10 دقائق.

beauty تفتيح البشرة علاج حب الشباب فوائد مذهلة بشرة متوهجة الدهون الزائدة خلايا الجلد الميتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

موضوعات متعلقة

فطارك عندنا.. مكرونة بالبشاميل والحلو مهلبية بسكوت القرفة

ترشيحاتنا

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كاتب إسرائيلي يثني على شجاعة شيرين أبو عاقلة ويتهم الدولة العبرية بقتلها

محضر وامتحان بديل لطلاب 2 ثانوي المتعثرين عن أداء الاختبارات الإلكترونية

قبل نهائى دورى الأبطال.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خطيب صلاة العيد.. وفاة وكيل أوقاف المنوفية أثناء مباشرة عمله بالمديرية

هدوء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ