عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات زيت الورد لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

صدى البلد

يعتبر زيت الورد أساسي في التبييض ويتميّز برائحةٍ عطريّةٍ جميلة، وينعّم، ويليّن، ويفتّح البشرة، ويقلّل من حبّ الشّباب، والنّدوب،والتّجاعيد فيها، وتناسب هذه الوصفة جميع أنواع البشرة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات التى يمكنك استخدامها بزيت الورد لتفتيح البشرة وفقا لموقع بولد سكاى.

الوصفات..


 المكونات: كوب من الحليب المبرّد,10 قطرات من زيت الورد.

طريقة التحضير: 

يُضاف زيت الورد إلى الحليب، ويخلطانّ جيداً. ثمّ يتمّ تطبيق الخليط على جميع أنحاء الجسم، ويترك عليه لعدّة دقائققليلة. بعد ذلك يُغسل بالماء. تكرّر الوصفة يوميّاً لعدّة أيام قليلة.

-زيت الورد لإزالة الجلد الميت هذه الوصفة عبارة عن مقشّرٍ كريمي القوام، تعمل على إزالة الجلد الميّت بلطفٍ، وتنعّم البشرة، وتزيل الاسمرارالنّاتج عن التّعرض للشّمس، مما يفتّح لون البشرة، بالإضافة إلى أنّها تمنع تلف خلايا البشرة عن طريق تحييد الجذور الحرّة الضّارة، وهيمناسبة للبشرة الحساسة والجافة، وطريقتها هي:

المكونات: أرز مطحون. لبن رائب. 2 قطرة من زيت الورد.

طريقة التحضير: تُخلط المكوّنات، ثمّ يتم تطبيقها على الوجه. وبعد ذلك، يُترك الخليط ليجف على البشرة، ثمّ يُشطف بالماء.

-زيت الورد لترطيب ونضارة البشرة في فصل الشتاء تميل البشرة إلى الجفاف في فصل الشّتاء، وهذه الوصفة المقشِّرة ترطّب البشرة جيداً،وتعيد إليها التألّق، والنّضارة، والإشراق، وطريقتها هي:

المكونات: نصف ملعقة كبيرة من العسل. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقتان كبيرتان ونصف ملعقة منالسّكر الخشن. 2-1 قطرة من زيت الورد. حفنة من الورود المجفّفة.

طريقة التحضير: يُسخّن زيت جوز الهند في وعاءٍ على الموقد حتى يذوب. عندما يتم ذوبان زيت جوز الهند، يُضاف إليه العسل وماءالورد،ويخلطان جيداً للحصول على خليطٍ متجانس. يترك الخليط ليبرد، ثمّ يضاف السّكر ببطء مع الاستمرار في الخلط للحصول على معجونٍمتجانس. بعد ذلك، يضاف زيت الورد ويخلط جيّداً. ومن ثمّ تفتّت قطع الورود المجففة في الخليط. ثم يفرك به الوجه، ثم يغسل. 

-لتوحيد لون البشرة ومكافحة تقدم سنها هذه الوصفة مقشّرة للجسم، ترطّب، وتليّن البشرة، ومثاليّة للجسم المتعب، وتعمل على زيادة نضارةوتوهّج بشرة الجسم، فالسّكر فيها يقشّر البشرة الجافة بلطفٍ، وزيت جوز الهند يحمي البشرة، وزيت الورد مضادّ لعلامات تقدّم سنالبشرة؛ إذ يبقيها نضرةً وصحيّة، وبتلات الورد مضادّة للجراثيم وتوحّد لون البشرة، وعطرها يحفّز النّوم والاسترخاء، وطريقة هذه الوصفة هي:

المكونات: كوب من السّكر الأبيض. 20-10 قطرات من زيت الورد. 2-1 حفنة من بتلات الورد الطّازجة. نصف كوب من زيت جوز الهند. يمكنإضافة القهوة للتّخلص من السّيلوليت.

طريقة التحضير: يُخلط السّكر الأبيض وزيت جوز الهند وبتلات الورود في الخلاط الكهربائي. يضاف زيت الورد إلى الخليط، ويتم تقليبهمعه. بعد ذلك، يفرك الخليط المقشّر على بشرة الجسم. ويترك لمدّة 2-3 دقائق، ثمّ يُغسل بالماء الفاتر.

زيت الورد تفتيح البشرة نضارة البشرة جميع أنواع البشرة تجاعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

ورطة الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. استدعاء معلول وديانج وميكيسوني لـ منتخبات بلادهم

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

موضوعات متعلقة

لترطيب البشرة .. إليك ماسك الزبادى والبابونج

ترشيحاتنا

اليمن: محاولة اغتيال قائد العمليات المشتركة عملا إرهابيا لن يوقف مسيرة التحول

دعاء للمريض من 15 كلمة للشفاء العاجل.. ردده في هذه الأوقات

أتليتكو مدريد يعلن رحيل سواريز نهاية الموسم الحالي

تركيا تعترض طريق السويد وفنلندا للانضمام لـ الناتو..ورد فعل روسيا وأمريكا

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

صيغة الصلاة على النبي للرزق وقضاء الحوائج .. كررها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشاها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية بنطاقها

فيديو

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ