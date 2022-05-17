صائد البطولات.. بوش يتحول إلى عقدة لـ مرعي ويسيطر علي السلة المصرية

تُوج النادي الأهلي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه مساء أمس على الاتحاد السكندري في سلسلة Best Of 5.

حقق الأهلي الانتصار على الاتحاد السكندري 88-75، ليحقق الفوز الثالث له في سلسلة Best Of 5، ويُتوج معه بلقب دوري السوبر للمرة الأولى منذ 6 أعوام، تحت قيادة المدرب الإسباني أوجستي بوش.

سطر الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي أسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة السلة المصرية بعدما أثبت الساحر الاسباني أنه مدرب من نوع خاص وطراز فريد، خاصة بعدما نجح في تحقيق 7 بطولات في فترة قصيرة مع الأهلي والزمالك.

ودخل أوجستي بوش مصر عن طريق بوابة الزمالك ليقود أبناء ميت عقبة للفوز ببطولة افريقيا وتحقيق لقب السوبر ليحول الفريق من متخبط الي صائد بطولات في فترة قصيرة.

وتحول أوجستي بوش الي تدريب الأهلي ليصنع الحدث نفسه مع المارد الأحمر بقيادته الي ثلاث بطولات في فترة قصيرة للغاية ليعلن عن نفسه ملكا لكرة السلة المصرية.

عقدة مرعي الأزلية

ونجح الإسباني أوجستي بوش، مدرب سلة الأهلي، في ترسيخ عقدته علي أحمد مرعي مدرب الاتحاد السكندري بعدما حرمه من خمس بطولات متتالية مع فرق مختلقة.

وقاد أوجستي، الأهلي، للاحتفاظ بلقب دوري المرتبط للعام الثاني على التوالي، والسابع في تاريخ الفريق علي حساب الاتحاد السكندري ليدون الساحر الإسباني، فوزه السادس على مرعي، مقابل 4 هزائم فقط .

ومنذ عدة أشهر، نجح أوجستي في خطف لقب البطولة العربية، مع الأهلي، بالفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي 78-73، علمًا بأن زعيم الثغر كان حامل لقب البطولة في آخر نسختين.

وحرم أوجستي، مرعي من الاحتفاظ بلقب دوري السوبر، حينما قاد الزمالك للتتويج على حساب الاتحاد السكندري.

و جدد الإسباني، العقدة ونجح في الفوز باللقب الثالث على حساب مرعي، بحصد لقب دوري المرتبط.

وكان مرعي قد هاجم الإسباني عقب تتويجه بلقب دوري السوبر، مؤكدًا أنه قاد الزمالك للفوز باللقب، بمساعدة كبيرة من المحترف والتر هودج.

وأصبح الإسباني عقدة لدى أحمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، وذلك بعدما نجح بوش في تحقيق الفوز عليه 10 مرات، خلال 18 مباراة جمعت بينهما، بينما فاز مرعي في 8 مباريات.

ولم يقتصر تفوق أوجستي فقط على تاريخ المواجهات بينهما، بل حقق الإسباني أكثر من بطولة على حساب مرعي، مثل دوري السوبر مرتين على التوالي، و بطولة دوري المرتبط، وكأس مصر، بالإضافة إلى الإطاحة بفريق الاتحاد من الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية.

صائد البطولات

وخلال الموسم الحالي مع المارد الأحمر حقق بوش جميع البطولات التي شارك فيها، حيث حصد البطولة العربية للأندية، و بطولة كأس مصر، و بطولة دوري المرتبط، و بطولة منطقة القاهرة، بالإضافة إلى بطولة دوري السوبر.