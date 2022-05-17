عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صائد البطولات.. بوش يتحول إلى عقدة لـ مرعي ويسيطر علي السلة المصرية

صدى البلد

تُوج النادي الأهلي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه مساء أمس على الاتحاد السكندري في سلسلة Best Of 5.

حقق الأهلي الانتصار على الاتحاد السكندري 88-75، ليحقق الفوز الثالث له في سلسلة Best Of 5، ويُتوج معه بلقب دوري السوبر للمرة الأولى منذ 6 أعوام، تحت قيادة المدرب الإسباني أوجستي بوش.

txt

ميدو يشيد بمدرب سلة الأهلي: التعاقد معه شطارة.. فيديو

txt

بالروح والإصرار.. أول تعليق للبروفيسور بعد فوز الأهلي بدوري سوبر السلة للمحترفين

سطر الإسباني  أوجستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي أسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة السلة المصرية بعدما أثبت الساحر الاسباني أنه مدرب من نوع خاص وطراز فريد، خاصة بعدما نجح في تحقيق 7 بطولات في فترة قصيرة مع الأهلي والزمالك.

ودخل أوجستي بوش مصر عن طريق بوابة الزمالك ليقود أبناء ميت عقبة للفوز ببطولة افريقيا وتحقيق لقب السوبر ليحول الفريق من متخبط الي صائد بطولات في فترة قصيرة.

وتحول أوجستي بوش الي تدريب الأهلي ليصنع الحدث نفسه مع المارد الأحمر بقيادته الي ثلاث بطولات في فترة قصيرة للغاية ليعلن عن نفسه ملكا لكرة السلة المصرية.

عقدة مرعي الأزلية

ونجح الإسباني أوجستي بوش، مدرب سلة الأهلي، في ترسيخ عقدته علي أحمد مرعي مدرب  الاتحاد السكندري بعدما حرمه من خمس بطولات متتالية مع فرق مختلقة.

وقاد أوجستي، الأهلي، للاحتفاظ بلقب دوري المرتبط للعام الثاني على التوالي، والسابع في تاريخ الفريق علي حساب الاتحاد السكندري ليدون الساحر الإسباني، فوزه السادس على مرعي، مقابل 4 هزائم فقط .

ومنذ عدة أشهر، نجح أوجستي في خطف لقب البطولة العربية، مع الأهلي، بالفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي 78-73، علمًا بأن زعيم الثغر كان حامل لقب البطولة في آخر نسختين.

وحرم أوجستي، مرعي من الاحتفاظ بلقب دوري السوبر، حينما قاد الزمالك للتتويج على حساب الاتحاد السكندري.

و جدد الإسباني، العقدة ونجح في الفوز باللقب الثالث على حساب مرعي، بحصد لقب دوري المرتبط.

وكان مرعي قد هاجم الإسباني عقب تتويجه بلقب دوري السوبر، مؤكدًا أنه قاد الزمالك للفوز باللقب، بمساعدة كبيرة من المحترف والتر هودج.

وأصبح الإسباني عقدة لدى أحمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، وذلك بعدما نجح بوش في تحقيق الفوز عليه 10 مرات، خلال 18 مباراة جمعت بينهما، بينما فاز مرعي في 8 مباريات.

ولم يقتصر تفوق أوجستي فقط على تاريخ المواجهات بينهما، بل حقق الإسباني أكثر من بطولة على حساب مرعي، مثل دوري السوبر مرتين على التوالي، و بطولة دوري المرتبط، وكأس مصر، بالإضافة إلى الإطاحة بفريق الاتحاد من الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية.

صائد البطولات

وخلال الموسم الحالي مع المارد الأحمر حقق بوش جميع البطولات التي شارك فيها، حيث حصد البطولة العربية للأندية، و بطولة كأس مصر، و بطولة دوري المرتبط، و بطولة منطقة القاهرة، بالإضافة إلى بطولة دوري السوبر.

الأهلى أوجستي بوش الأهلي والزمالك كرة السلة دوري المرتبط سوبر السلة الاتحاد السكندري سلة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 17-5-2022

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد

إنفوجراف.. قفزة ملحوظة حققتها فنادق القاهرة خلال الربع الأول من 2022

مستشفى سوهاج: إصابات حادث طريق البحر الأحمر بينها 5 حالات خطرة فقط

القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 585شابا بقنا

مصر تستضيف الاجتماعات السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ

مفتي الجمهورية يقدم للبرلمان البريطاني تقريرا يكشف جذور العنف عند الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عادل إمام.. زوجته أرستقراطية.. وبلكونة سمير خفاجة سبب لقائهما

مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

فيديو

أين ذهبت أموال مستريحي أسوان؟ القصة كاملة.. فيديو جراف

تعذيب وإعدام.. كيف تحول معسكر للأطفال في أوكرانيا إلى سلخانة بشرية

نانسي صلاح: شكرت ربنا بعد دوري بمسلسل انحراف

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ