بالروح والإصرار.. أول تعليق للبروفيسور بعد فوز الأهلي بدوري سوبر السلة للمحترفين

عبر أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة من نهائي البطولة.

وقال بوش في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «سعيد للغاية بالفوز باللقب. واجهنا فريقًا قويًّا هو نادي الاتحاد السكندري الذي يعتبر منافسًا قويًّا بعد أن تقابلنا في 11 مواجهة خلال الموسم الجاري، وشهدت نتائج متكافئة بيننا».

وأضاف البروفيسور كما تطلق عليه جماهير الأهلي: «الروح والإصرار قادانا للفوز باللقب الصعب. كنا نعلم جيدًا أن المباراة صعبة».

وأوضح أنه سعيد بدعم جماهير النادي له الذي يشعر به بشكل مباشر، وأنه يتقبل رأي الجماهير بشكل عام، موجهًا الشكر لكل من يدعم الفريق.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بطلًا لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021/2022، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة ضمن سلسلة «best of 5» بنتيجة 88-75، في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.