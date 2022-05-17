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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمينات تطمئن المواطنين.. 30مايو آخر مهلة لتحويل بطاقات المعاشات إلى كروت ميزة

معاشات
معاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الكروت الزرقاء مع أصحاب المعاشات أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وستتوقف خلال شهري يونيو ويوليو، وسيتم إحلالها بكروت ميزة. 
وتابع جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كارت ميزة سيتم صرفه مجانًا للمواطنين أصحاب المعاشات.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة بدأت منذ يناير 2021، إحلال البطاقات الزرقاء لصرف المعاشات بكروت ميزة.
وأوضح  اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن إجمالي عدد البطاقات مع المواطنين كان 6.5 مليون بطاقة، تم تغيير 5.3 مليون بطاقة منها إلى ميزة، وسيتم صرف معاش الشهر الحالي بالبطاقة الزرقاء، على أن يتم اعتبارًا من الشهر المقبل الصرف بكروت ميزة أي أن آخر موعد ٣٠مايو.
وتابع  اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن أصحاب المعاشات الذين لم يستخرجوا كارت ميزة، عندما يتوجهوا لصرف المعاش، سيطلب منهم التوجه إلى التأمينات، وهذا إجراء عادي لا قلق منه، حيث سيتسلم المواطن كارت ميزة.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المواطن يمكنه أن يسدد من خلال كارت ميزة الفواتير الحكومية وشراء السلع، مضيفا أنه يمكن تحويل المعاشات للمواطنين عبر المحفظة الإلكترونية على هواتفهم .
 

جمال عوض الهيئة القومية أصحاب المعاشات كروت ميزة عزة مصطفي

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