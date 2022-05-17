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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موعد نزول الدورة الشهرية بعد حبوب منع الحمل

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

ترغب الكثير من النساء فى معرفة موعد نزول الدورة بعد حبوب منع الحمل حيث أنها من أكثر العقاقير الطبية انتشارا بين النساء خاصة أنها سهلة الاستخدام 

وما يدفع النساء للبحث عن موعد نزول الدورة الشهرية بعد التوقف عن حبوب الحمل هو رغبة النساء فى عودة أجسامهن لطبيعتها في أقرب وقت.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ nhs" قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الدورة الشهرية بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، وتبدأ الدورة الشهرية عادةً مرة أخرى في غضون 4 أسابيع بعد إيقاف حبوب منع الحمل لكن هذا يعتمد على شكل الدورة لدى المرأة ومدى انتظامها.

يمكن أن تؤثر بعض الأشياء على موعد نزول الدورة بعد حبوب منع الحمل الوزن، والصحة، والضغط، والتمارين الرياضية والحالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) .

قد تكون الدورة الشهرية غير منتظمة عند التوقف عن تناول حبوب منع الحمل ويجب أن تنتظر لمدة تصل إلى 3 أشهر حتى تستعيد الدورة الشهرية الطبيعية نفسها تمامًا، وذلك لأن الحبة تحتوي على هرمونات توقف إطلاق البويضة (الإباضة) كل شهر.

تُعرف الفترة الأولى بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل باسم "النزيف الانسحابي" و المرة التالية بعد هذه هي أول فترة طبيعية لك.

من غير المحتمل أن يسبب الوقت الذي قضيته في تناول حبوب منع الحمل إلى العقم، وقد تتمكنين من الحمل فورًا بعد التوقف عن تناوله.

في حين أن حبوب منع الحمل لا تسبب مشاكل في الخصوبة فإنها يمكن أن تخفي المشاكل الأساسية التي قد تكون لديك بالفعل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية .

يمكنك الحمل بمجرد نزولك على حبوب منع الحمل لذلك من المهم استخدام شكل آخر من وسائل منع الحمل مثل الواقي الذكري على الفور.

إذا كنت ترغبين في الحمل فمن الجيد التخطيط للحمل قبل التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، ويمنحك هذا الوقت للتأكد من أنك في أفضل صحة بدنية للحمل، وعلى سبيل المثال عن طريق تناول مكملات حمض الفوليك والإقلاع عن التدخين والإقلاع عن الكحول .

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