محافظ المنوفية يُسلم كراسي كهربائية ومساعدات مالية ومواد غذائية لذوي الهمم|صور

سلّم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (31) كرسى كهربائى متحرك ومساعدات مالية ومواد غذائية لذوى الهمم من أبناء المحافظة لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وذلك بالتنسيق مع رجل الأعمال الدكتور محمد صلاح ( جمعية قضاء الحاجات) ، وأشاد المحافظ بالدور الرائد لرجال الأعمال لمساهمتهم الفعالة في دعم خطة المحافظة وتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية وذلك تماشياً مع مبدأ التكافل الإجتماعي وتقديم يد العون للحالات المستحقة .

يأتي هذا اللقاء استكمالاً لسلسلة لقاءات " رد الجميل " التي حرص محافظ المنوفية على تنظيمها بشكل دورى لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي ومدير مديرية التضامن الإجتماعي ووكيلة مديرية الصحة وممثلي عن مديريات القوي العاملة والتموين .

بدأ محافظ المنوفية لقائه بالإستماع لكل حالة علي حده للإطمئنان علي ظروفهم الصحية والمعيشية ، ووجه علي الفور توفير سيارة لنقل حالتين الي مستشفي الجامعة وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، حيث تعاني أحدهم من شلل دماغي وتحتاج الي إجراء عملية جراحية في العمود الفقري ، وحالة أخري من مركز أشمون تحتاج الي تدخل جراحي عاجل بالنخاع الشوكي ، كما وجه وكيلة مديرية الصحة بتحويل حالتين من مركز الشهداء الي مستشفي المخ والأعصاب بميت خلف أحدهم يعاني من ألآم غضروفي بالفقرة الرابعة والخامسة ويحتاج الي تدخل جراحي ، والثانية تحتاج الي تركيب مفصل بإحدي الساقين ، فيما وجه المحافظ تحويل طفلة الي مستشفي أشمون العام تعاني من نزيف في القدمين وطفلة أخري الي التأمين الصحي تعاني من ضمور وزيادة كهرباء بالمخ وتحتاج الي صرف العلاج الشهري لها،موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة حتي يتم تماثلهم بالشفاء .

هذا وقد كلف المحافظ مديري مديريات التضامن والتموين والقوي العاملة بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه لتقديم خدمة متميزة من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي .

وفي نهاية اللقاء قدم أسر الحالات الإنسانية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لحرصه وإهتمامه بتبني مطالب وإحتياجات أصحاب الهمم منذ توليه حقيبة المحافظة والاستجابة الفورية لتلبيتها، مثمنين دوره البارز والملموس في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في شتي المجالات المختلفة وخاصة مشروعات البنية التحتية ورصف الطرق ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .