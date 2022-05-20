بمشاركة الزمالك .. تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا لكرة السلة

أقيم في التاسعة من مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لبطولة افريقيا لكرة السلة التي يشارك فيها نادي الزمالك ممثلا لمصر وبطل القارة في نسختها الأخيرة.

وشهد الاجتماع الفني للبطولة، حضور كل من الأمريكي ويل فويجت المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، بالإضافة إلى ياسر عبد الوهاب، ومصطفى كيجو كابتن الفريق.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الفنية والإدارية مع ممثلي نادي الزمالك. ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره سلاك بطل غينيا بعد غدا الأحد في دور الثمانية من بطولة أفريقيا المقامة حاليا برواندا. وأقيم في السابعة من مساء اليوم الجمعة حفل استقبال للفرق المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة قبل انطلاق الاجتماع الفني.

ووصلت بعثة “سلة الزمالك” إلى رواندا عصر الأربعاء الماضي بعد رحلة طويلة لمدة 12 ساعة، ويلتقي الفريق مع سلاك بطل غينيا بعد غدا الأحد في دور الـ 8 من البطولة الإفريقية. ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد بدني وأحمال