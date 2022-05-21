عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العجة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ

العجة
العجة

تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل العجه بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وبأقل التكاليف، تعتبر وجبة العجة وجبة اقتصادية. 

txt

سحورك عندما.. طريقة عمل العجة السورية

txt

بالخطوات.. طريقة عمل العجة على السحور


المقادير

 
4 بيضه
5 م ك دقيق
كوب شبت وبقدونس وكزبرة
2 طماطم
2 فلفل ألوان حسب الرغبة 
بصلة كبيرة مقطعة صغير
2 م كبيرة زيت نباتى
1 م كبيرة بيكنج بودر
ملح
م صغيرة فلفل اسود
م صغيرة كمون
2 فص ثوم

طريقة التحضير 


يوضع الزيت على النار فى طاسة وعليه البصل مجرد أن يزبل نضيف الثوم عليه الطماطم والفلفل والخضرة ونقلبه إلى أن ينزل الخضار الماء ويكون ناشف ونتركه يبرد.
نضرب البيض وعليه التوابل والدقيق والبيكنج بودر ونضيف عليه الخضار ويكون بارد ونقلبه كويس وفى صينية بايركس مدهونة ومرشوشة دقيق نضيف الخليط وندخله الفرن حتى تمام السوا وبالهنا والشفا. 

البيض بقدونس طريقة عمل العجة فلفل ألوان فلفل أسود طريقة عمل العجة السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

موضوعات متعلقة

طريقة عمل التبولة .. بـ 5 وصفات مختلفة

طريقة عمل السجق الإسكندرانى.. المدخن والشرقي

أطباق المكرونة بوصفات غير تقليدية

لمحبي الأكل الآسيوي .. طريقة تحضير البيف الترياكي

ترشيحاتنا

لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

احترس من أحلام الثراء السريع.. كيف تستثمر أموالك بشكل أمن وشرعي؟

أفضل 5 أذكار بعد صلاة الفجر .. أوصى بها النبي ويغفلها كثيرون

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 21-5-2022

إيسترن كومباني: لم يتواصل معنا أي مسئول برابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي

صفقة انتقال حر.. مهيب عبد الهادي: بن شرقي يوقع للأهلي 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ