طريقة عمل العجة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ

تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل العجه بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وبأقل التكاليف، تعتبر وجبة العجة وجبة اقتصادية.



المقادير



4 بيضه

5 م ك دقيق

كوب شبت وبقدونس وكزبرة

2 طماطم

2 فلفل ألوان حسب الرغبة

بصلة كبيرة مقطعة صغير

2 م كبيرة زيت نباتى

1 م كبيرة بيكنج بودر

ملح

م صغيرة فلفل اسود

م صغيرة كمون

2 فص ثوم

طريقة التحضير



يوضع الزيت على النار فى طاسة وعليه البصل مجرد أن يزبل نضيف الثوم عليه الطماطم والفلفل والخضرة ونقلبه إلى أن ينزل الخضار الماء ويكون ناشف ونتركه يبرد.

نضرب البيض وعليه التوابل والدقيق والبيكنج بودر ونضيف عليه الخضار ويكون بارد ونقلبه كويس وفى صينية بايركس مدهونة ومرشوشة دقيق نضيف الخليط وندخله الفرن حتى تمام السوا وبالهنا والشفا.