رعب بين السكان.. سرب من النحل يجتاح أحد شوارع مدينة بريطانية| فيديو

تسبب سرب ضخم من 15000 نحلة في الرعب في شارع سكني حيث ملأوا الهواء في 15 دقيقة فقط.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تجمع فوج من النحل بشكل جماعي على جدار في شارع روبرت ، ويتبورن ، جنوب تينيسايد ، وتسبب في صدمة السكان المحليين.

وتظهر مقاطع الفيديو سربًا ضخمًا يتجمع على الحائط بينما يطير آخرون حول الهواء بسرعة كبيرة.

جاء مربي النحل جودي نيوبروك وكريستين كاجياو لإنقاذ النحل في غضون ساعتين وقاموا بإزالة النحل.





فيما قال جيتسهيد البالغ من العمر 39 عامًا: في الشتاء ، يدخل النحل في سبات ، لكن في الربيع أحيانًا يدرك النحل أن الخلية كبيرة جدًا ويجب أن تنفصل".



