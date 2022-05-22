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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| وزارة التجارة تبدأ اليوم تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية إلكترونيا

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد ولمدة شهرين تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية والذي يستهدف هذا العام أكثر من ألف منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة من داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية فإنه سيتم تقديم المسح من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية استثمر بسهولة، ويهدف النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية.

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يأتي تنفيذ هذا المسح السنوي بناء على مخرجات الإستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على إحصائيات دقيقة لواقع القطاع الصناعي في السلطنة، وتتكامل مخرجاته مع إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث وللمرة الثانية سيتم تنفيذ المسح الصناعي السنوي إلكترونيا وذلك ضمن خطط الوزارة للتحول الرقمي، مما سيساعد الشركات والمنشآت الصناعية في تسليم بيانتها بدقة وسيسهل عملية جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المعلومات الصناعية تعتمد على المسوحات الاحصائية الكاملة والتي لها دورا مؤثرا في متابعة وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040 كما أنها ستساهم في تحسين آليات متابعة الأداء في المنشآت الصناعية، إضافة إلى معرفة التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب، كما سيساهم النظام الرقمي في ربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسية لدى الوزارة.

وأكد أن هذه المسوحات تساهم في تحقيق سلطنة عمان لمعدلات نمو قوية في قطاع التصنيع خلال الفترة القادمة حيث تعد المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية جزءا أساسيا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية، مضيفا أن المسح سيقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها، بهدف جمع بيانات جميع المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في سلطنة عمان التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها أكثر من تسعة عمال.

وأوضح بأن المسح الصناعي الدوري يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة حول المنشآت الصناعية في سلطنة عمان من أجل إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي ويساهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.

وأكد المهندس سامي الساحب بأن المسوحات الصناعية سيتم تغطيتها بنظام رقمي لجمع بيانات الإحصاءات الصناعية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن تصميم النظام الرقمي الخاص بالإحصاءات الصناعية يعتمد الإطار الإحصائي الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لضمان توافق الإحصاءات الصناعية للسلطنة مع إحصاءات اقتصاديات الدول الأخرى.

المنشآت الصناعية مال واعمال وزارة الصناعة وترويج الاستثمار اقتصاد عمان اخبار الخليج Finance Real Estate

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