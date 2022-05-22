اقتصاد عمان| السلطنة تشارك باجتماعي المجلس التنفيذي وعمومية المنظمة العربية للتنمية الإدارية

شاركت سلطنة عُمان في اجتماعي المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية 113، والجمعية العمومية للمنظمة، بالقاهرة.

ترأس وفد السلطنة الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بحضور عدد من وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والإدارية بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي برئاسة المملكة العربية السعودية.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، منها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورته السابقة، إلى جانب عرض تقرير عن إنجازات المنظمة لعام 2021م، ومناقشة خطة المنظمة والموازنة لعامي 2023- 2024 والتي تضمّنت الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية والمعارض التي تخطط المنظمة لتنفيذها.

كما تطرّق المجلس التنفيذي إلى الوضع المالي والتزامات الدول الأعضاء تجاه المنظمة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ويضمن الاستمرارية في العمل والإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الوطن العربي.

وألقى الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل كلمة تطرّق فيها إلى أهمية تكاتف الجميع في تحقيق الخطة الاستراتيجية للمنظمة والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجهها، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الجديدة في صناعة التدريب، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات والتجارب الرائدة في مجال التنمية الإدارية.

كما ترأس الدكتور وزير العمل اجتماع الجمعية العمومية في بدايته، وتقدَّم بالشكر الجزيل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولجميع العاملين بها ولكافة أعضاء الجمعية العمومية على الجهود التي بُذلت خلال فترة رئاسة سلطنة عُمان للدورة الـ(56)، متمنيًا كل التوفيق والنجاح موسى أبوزيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين الشقيقة على رئاسة الدورة الـ(57) للجمعية العمومية للفترة القادمة 2022- 2024.

جدير بالذكر أن سلطنة عُمان ستستضيف المؤتمر الحادي والعشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.