حصد 11 لقبا.. يحيى الدرع يقود كوماندوز الزمالك لليد إلى منصات التتويج

توج نادي الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بالفوز على النادي الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين في دولة النيجر للمرة الثانية بعد مواجهة السوبر الأفريقي في أقل من 15 يوما.

وقاد الإسباني أوليفر روي مدرب كوماندوز الزمالك لليد إلى التتويج باللقب الثاني تحت قيادته بعد حصد لقب الدورى المحلي علي حساب النادي الأهلي.

ويُعد روي هو أفضل مدرب دخل الرياضة المصرية حيث فاز بجميع المباريات و لم يهزم إلا أمام برشلونة الإسباني بطل العالم في كأس العالم للأندية وتوج بباقي المباريات.

وساهم يحيى الدرع نجم نادى الزمالك لكرة اليد فى تتويج القلعة البيضاء بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وأعلن نادي فيزبريم المجري انضمام يحيى الدرع ، لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك لصفوفه، بداية من الموسم المقبل.

صدى البلد يرصد أبرز أرقام يحيى الدرع خلال 4 سنوات مع فريق اليد في نادى الزمالك.

حصد يحيى الدرع 4 بطولات فى الدورى

توج يحيى الدرع بلقبين في دورى ابطال افريقيا مع نادي الزمالك

نال يحيى الدرع 3 بطولات في كأس السوبر الإفريقي

حصل يحيى الدرع رفقة نادي الزمالك على لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

توج يحيى الدرع بلقب بطولة السوبر المصرى

يحيى الدرع خسر مع الزمالك 3 بطولات و 2 كأس مصر وبطولة السوبر الإفريقى.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجه التهنئة إلى الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة حصوله على لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية إثر تغلبه على الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت بينهما بالنيجر.

وأكد المستشار مرتضى منصور أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالإضافة الى الطبي حرصوا على استعادة عرش القارة الإفريقية مجدداً للمرة السادسة في تاريخ القلعة البيضاء.

وأوضح المستشار مرتضى منصور أنه يثق كل الثقة في فريق اليد وقدرتهم على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي تلبي طموحات وآمال جماهير القلعة البيضاء.

كما قدم المستشار مرتضى منصور التهنئة لجماهير الزمالك خاصة وأن الفوز باللقب جاء بالتزامن مع افتتاح النادي الجديد.

وفاز فريق الزمالك لليد بقيادة الإسباني أوليفر روي في 43 مباراة.

تعادل فريق الزمالك لليد تحت قيادة الإسباني أوليفر روي في ٣ مواجهات.

خسر فريق الزمالك لليد بقيادة الإسباني أوليفر روي في مباراتين أمام نظيره فريق برشلونة الإسباني وأمام الأهلي فى السوبر الافريقي.

لم يتلقَ فريق الزمالك لليد بقيادة الإسباني أوليفر روي أي خسارة محلية

خسر الزمالك أمام الأهلي فى بطولة السوبر الافريقي لكرة اليد بنتيحة 32/ 31.

مشوار كأس الكؤوس الإفريقية للأندية

افتتح فريق رجال الزمالك لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الكؤوس باكتساح فلاورز البنيني.

وتغلب الزمالك على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 45-29 ليستهل مشواره في البطولة التي أقيمت في النيجر.

فاز الزمالك على فريق نيامي بطل النيجر بنتيجة 43 / 23 في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية من دور المجموعتين لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والتى أقيمت في دولة النيجر.

تغلب فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره كانو بيلارز النيجيرى بنتيجة 45/21 فى إطار ختام الدور الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس التي أقيمت فى النيجر.