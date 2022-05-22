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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

كل ما لا تعرفه عن انسداد الشرايين الطرفية

صدى البلد

حذّر الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، من تصلب الشرايين، المرض الذي يحدث نتيجة السمنة وتراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى الموجودة على جدران الشرايين.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن الشرايين تنقل الأكسجين والدم الغني بالمغذيات من القلب إلى جميع مناطق الجسم، وتسمى الأوعية الدموية.

وأشار الدالي ، إلى أن تصلب الشرايين الطرفية، يعتبر أحد الأمراض الذي قد يحدث في الشرايين الطرفية مثل الساقين أو الذراعين، وهذا يرجع بسبب الانسداد حيث تتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى على جدار الشريان مما يضعف من تدفق الدم إلى الساقين.

وأوضح الدالي، أن علاج انسداد الشرايين الطرفية، في القدم والأطراف يختلف حسب كل حالة؛ فهناك علاج غير جراحي حيث يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول، والأدوية الخافضة لضغط الدم والأدوية التي تعمل على تخفيف الأعراض والأدوية المانعة لتخثر الدم.

ونصح الدكتور وليد الدالى، بضرورة تغيير نمط الحياة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي للقلب وممارسة التمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين.

وذكر استشاري الأوعية الدموية، أن هناك طريقة جراحية تستخدم في تسليك الشرايين الطرفية؛ وتتم عن طريق أجهزة قابلة للنفخ كـ: البالونات لفتح الشرايين الضيقة، مثل البالونات التي تمدد الشرايين المفتوحة، والبالونات ذات الحواف المعدنية التي تقطع وتفكك ترسبات الكالسيوم ، والبالونات المغلفة بالأدوية التي يمكن أن تمنع الندوب وتضييق الشريان في المستقبل.

وخلال العملية، قال الدكتور وليد الدالى، إن الطبيب يوجه القسطرة بطرف بالون صغير عبر الأوعية الدموية إلى مكان الانسداد ثم يتم نفخ البالون لتوسيع الشريان الذي يعيد تدفق الدم.

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