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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفواكة دون كريمات.. 4 ماسكات طبيعية للبشرة تعرف عليها

صدى البلد

قد يكون التعامل مع مشاكل الجلد أمرًا صعبًا، خاصةً عندما تكون حرارة الصيف قاسية على بشرتك، مما يتسبب في ظهور طفح جلدي أو تسمير البشرة ، وهناك الكثير من العلاجات في السوق والتي تعد بمعالجة جميع مشاكلك.  

 إنه بالنسبة لأي مشاكل جلدية قد تواجهها، قبل أن تبحث عن شيء تضعه على بشرتك ، حاول تحسين حالتها بما تستهلكه وفقًا لـ Hindustan

 الفواكه والخضروات ليست فقط منعشة ولكنها توفر أيضًا فوائد صحية قوية ونصحت بتجربة هذه الأطعمة الصيفية إذا كنت تريد التأكد من أن بشرتك صحية تمامًا ومتوهجة:

 البابايا  يمكن أن يكون لب الفاكهة البرتقالي الوردي مفيدًا لبشرتك.

 تحتوي البابايا على نسبة عالية من الماء ، مما يساعد على الحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة حتى في درجات الحرارة العالية.

 توفر البابايا حشوة مكملة لسلطات الفاكهة وتذوق طعمًا رائعًا في العصائر أيضًا.

الطماطم هي مصدر ممتاز لجميع مضادات الأكسدة ، وخاصة الليكوبين.

 يساعد ذلك على منع التجاعيد ويحمي بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وكذلك التلوث الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة والخطوط والجفاف والخشونة. الطماطم ، عند استخدامها كعجينة ، تشد المسام وتمنع ظهور حب الشباب. 

والموز يحتوي  على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك وبشرتك على البقاء بصحة جيدة وجذابة. محتواه العالي من البوتاسيوم يرطب ويرطب بشرتك. كما أنه يحتوي على حمض الفوليك وكذلك معادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم التي تعمل كمضادات للأكسدة ومضادات الميكروبات. 

علاوة على ذلك ، فهي طعام تجميل متعدد الأغراض حيث يمكن استخدام قشور الموز لعلاج ندبات حب الشباب.

ظهور البقع الداكنة مشاكل الجلد ماسكات البشرة الفاكهة للبشرة البشرة

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