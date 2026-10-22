للعام الثالث على التوالي.. تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارا بتجديد الثقة في الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للعام الثالث على التوالي.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم تولى منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأقام الفنان تامر عبدالمنعم خلال هذه الفترة العديد من الحفلات لكبار النجوم، بدأت بانتصارت أكتوبر والتي أحياها الفنان القدير علي الحجار، بعدها أقيم حفل الفنان إيهاب توفيق في شهر نوفمبر، ثم جاء حفل رأس السنة والذي أحياه الفنان مصطفى قمر، ثم توالت الحفلات منها حكيم، وحمادة هلال والتي أقيمت في عيد الفطر المبارك ثم حفل الفنان القدير الراحل أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر وحتى اختتمت باحتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي أحياها الفنان القدير محمد الحلو بأوبريت ملحمة العبور وهو من ألحان الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

ومن جانبه تقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة على قرار تحديد الثقة وقال : نحن جميعا كقيادات في وزارة الثقافة نعمل في ظل قيادة حكيمة وهو الدكتور عبدالعزيز قنصوه كما نعمل جميعا لصالح رفعة اسم مصر عاليا.

وأضاف عبدالمنعم: كانت فكرتي حين توليت منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية هو دمج فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية في الحفلات الكبرى كي يشاهدهم أكبر عدد من الجمهور وذلك إحياء للتراث والثقافة المصرية.