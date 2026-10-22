أكاديمية الفنون تمنح عمر خيرت الدكتوراه الفخرية تقديرًا لمسيرته الموسيقية

تكرّم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، الموسيقار الكبير عمر خيرت بمنحه الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لما قدمه من أعمال موسيقية بارزة أسهمت في إثراء الموسيقى المصرية والعربية، وذلك ضمن فعاليات إحياء ذكرى الموسيقار الراحل أبو بكر خيرت، مؤسس المعهد العالي للموسيقي«الكونسرفتوار».

ويأتي التكريم احتفاءً بالمشوار الفني لعمر خيرت، الذي نجح من خلال مؤلفاته الموسيقية في ترك بصمة مميزة لدى الجمهور، وتعزيز حضور الموسيقى المصرية على المستويين العربي والدولي.

وتحرص أكاديمية الفنون من خلال هذه المبادرة على تقدير الرموز التي أسهمت في تطوير الحياة الفنية والثقافية، وتسليط الضوء على تجارب إبداعية شكلت جزءًا من تاريخ الموسيقى المصرية.

حفل عمر خيرت فى أكاديمية الفنون

ومن المقرر أن تستضيف الأكاديمية حفلًا موسيقيًا لعمر خيرت، يوم الأحد على مسرح سيد درويش إحياءً لذكرى رحيل أبو بكر خيرت واستعادةً لإسهاماته في تأسيس المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، إلى جانب دوره في تصميم مباني أكاديمية الفنون بوصفه أحد رواد العمارة في مصر.