مجدي صبحي ضيف شرف مسلسل بين الشك واليقين في رمضان 2027

كشف الفنان مجدي صبحي عن انضمامه إلى أبطال مسلسل «بين الشك واليقين»، الذي يجمع الفنان حمزة العيلي بالمخرجة كاملة أبو ذكري، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مشيرًا إلى مشاركته في العمل بصفة ضيف شرف.

وشارك مجدي صبحي جمهوره تفاصيل مشاركته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري، التي وصفها بالمبدعة، كما أشاد بالفنان حمزة العيلي، معبرًا عن ثقته في نجاحه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب صبحي عن تفاؤله بالمسلسل، مؤكدًا تطلعه إلى عودة الدراما التي تحترم عقلية المشاهد، فيما أشار مازحًا إلى نفسه باعتباره الموسيقار محمد عبد الوهاب، في إشارة إلى تشابه الأسماء

وانطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل «بين الشك واليقين» في محافظة المنيا، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ويخوض بطولة المسلسل الفنان حمزة العيلي، الذي يجسد شخصية العالم والمفكر الدكتور مصطفى محمود.

ويتناول مسلسل «بين الشك واليقين» السيرة الذاتية والفكرية والإنسانية للدكتور مصطفى محمود، ويرصد رحلته الحافلة بالتحولات بين العلم والفلسفة، إلى جانب المراحل المختلفة التي مر بها في حياته، وصولًا إلى المكانة التي احتلها باعتباره واحدًا من أبرز المفكرين والعلماء المصريين.

ويقدم العمل معالجة درامية لحياة مصطفى محمود، مع التركيز على رحلته الفكرية والأسئلة التي شغلت اهتمامه على مدار سنوات طويلة، والتي جعلت تجربته واحدة من التجارب المؤثرة في الثقافة والفكر المصري والعربي.

مسلسل «بين الشك واليقين» من إخراج كاملة أبو ذكري، والمعالجة الدرامية لمحمد هشام عبية، ومن إنتاج محمد السعدي، بينما تتولى مها سليم مهمة المنتج المنفذ.

ويشارك حمزة العيلي في بطولة المسلسل كل من أشرف عبدالباقي، ومراد مكرم، وحسن مالك، ومايان السيد، وتارا عبود، وياسمينا العبد.

