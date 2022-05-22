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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: علامات الإصابة بسرطان الثدي تظهر على شكل كتل

علامات الاصابة بسرطان
علامات الاصابة بسرطان الثدي

كشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات الإصابة بسرطان الثدي، مضيفة أنها تظهر علي شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة في الثدي.

وأكدت الوزارة، على ضرورة إجراء الفحص الذاتي شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية.

ويمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأفادت الوزارة أن مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع مبادرة 100 مليون صحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg

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