نشرة أخبار العالم.. اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني بطهران .. أول دولة تفرض الحجر الصحي بسبب جدري القرود

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني بــ5 رصاصات في طهران

أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، الأحد، أن عضوا في الحرس الثوري قتل بالرصاص في العاصمة طهران، موضحة أن عضو الحرس الثوري يدعى صياد خداياري.

تفاصيل اغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني بطهران

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل قيام مسلحين على دراجة نارية بقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني خارج منزله شرقي العاصمة طهران.

حسن صياد خداياري.. هل تورطت إسرائيل في اغتيال الجنرال الإيراني؟

اغتيل عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المتورط في التخطيط لهجمات على اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، العقيد حسن صياد خداياري، في طهران بعد ظهر يوم الأحد، بحسب ما وصفت وسائل الإعلام العبرية الحادث.

أول دولة.. بلجيكا تعلن فرض حجر إلزامي على مصابي جدري القرود

أعلنت بلجيكا فرض حجر إلزامي على مصابي جدري القرود، كأول دولة في العالم، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.

الأمم المتحدة تحذر من التحريض ضد المثليين بسبب جدري القرود

أعرب برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز" عن قلقه من بيانات تحرض على كراهية المثليين بسبب تفشي مرض جدري القرود، المسجل في العديد من البلدان.

النمسا تعلن أول إصابة مؤكدة بـ جدري القرود

أعلنت النمسا اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود، حسبما ذكرت هيئة الصحة في فيينا بعد ظهر اليوم، بعد الإبلاغ عن الحالة بأنها مشتبه بها.

خطوة إسرائيلية ضد قرار محكمة الصلح بالسماح بصلوات يهودية في الأقصى

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها الاستئناف على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، الأحد، السماح لليهود بأداء طقوس تلمودية بالمسجد الأقصى.

روسيا: أوكرانيا جمدت المفاوضات ومستعدون لاستئنافها

اتهم رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي أوكرانيا بتحميد المحادثات بين موسكو وكييف.

قصف جوي ومدفعي.. روسيا تضرب أهدافا ثمينة في أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أنها قصفت القوات الأوكرانية جوا وبالمدفعية في الشرق والجنوب مستهدفة مراكز القيادة والجنود ومستودعات الذخيرة.

فرنسا: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستغرق 15 أو 20 عاما

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، اليوم الأحد، إن محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستستغرق 15 أو 20 عاما، مما يبدد آمال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دخول سريع في أعقاب الغزو الروسي لبلاده.