عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن صياد خداياري.. هل تورطت إسرائيل في اغتيال الجنرال الإيراني؟

صدى البلد

اغتيل عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المتورط في التخطيط لهجمات على اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، العقيد حسن صياد خداياري، في طهران بعد ظهر يوم الأحد، بحسب ما وصفت وسائل الإعلام العبرية الحادث.

وعمل خداياري في سوريا، وفقا لبيان الجماعة. وأظهرت صور من مكان الحادث خداياري ميتا في سيارة بعد إطلاق النار عليه.

وأطلق مهاجمون على دراجة نارية النار على عنصر فيلق القدس وقتلوه أمام منزله في شارع مجاهدي الإسلام في العاصمة طهران، وفقا لتقارير إيرانية. وتبحث السلطات الإيرانية عن المهاجمين.

ووصف الحرس الثوري الإيراني عملية الاغتيال بأنها "عمل إرهابي إجرامي للثورة المضادة وعناصر مرتبطة بالاستكبار العالمي"، وهو مصطلح غالبا ما يستخدم للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووصفت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء عملية الاغتيال بأنها خط أحمر، قائلة إنه 'يغير العديد من المعادلات' وأن المسؤولين عنها 'سيدفعون ثمنا باهظا'.

عضو الكنيست العربية ريناوي تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم في إسرائيل

إسرائيل تعلن عن الاشتباه في حالة إصابة جديدة بـ جدري القرود

وأشار الصحفي العسكري الإيراني حسين داليريان بإصبع الاتهام إلى الموساد في تغريدة، قائلا إنه يبدو أن عملاءه متورطون في عملية الاغتيال.

وقال مصدر أمني إيراني لموقع "جاده إيران" الإخباري الإيراني إن خداياري كان بارزا في الصناعة العسكرية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار. في مارس، أطلق «الحرس الثوري الإيراني» صواريخ على ما زعم أنه موقع يستخدمه الموساد في أربيل، العراق، ردا على غارة إسرائيلية مزعومة على قاعدة طائرات بدون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني في ماهيداشت بإيران.

بعد وقت قصير من الاغتيال، في حادث يبدو أنه لا علاقة له بالواقع، ادعى الحرس الثوري الإيراني أنه اعتقل 'شبكة من البلطجية' المرتبطة بالموساد دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في نوفمبر 2020، اغتيل كبير العلماء النوويين العسكريين الإيرانيين محسن فخري زاده في طهران في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل. وهددت إيران بالرد على عملية الاغتيال في ذلك الوقت.

وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" أن فخري زاده اغتيل بـ "بندقية يتم التحكم فيها عن بعد تزن طنا واحدا" تم تهريبها إلى داخل البلاد من قبل الموساد. وأشار التقرير إلى أن السلاح الغامض تم تهريبه إلى إيران من قبل فريق من أكثر من 20 مواطنا إسرائيليا وإيرانيا.

وبحسب ما ورد استغرق الأمر ثمانية أشهر من 'المراقبة المضنية' لعملاء الموساد لتهريب السلاح الغامض، الذي تم تقسيمه إلى أجزاء، إلى البلد المسلم، حسبما ذكرت مصادر استخباراتية لصحيفة كرونيكل.

وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن خداياري كان وراء عمليات إرهابية كذلك في قبرص واليونان.

حسن صياد خداياري إسرائيل الحرس الثوري سوريا اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

ترشيحاتنا

الحكم في قضية رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار بالبشر.. غدا

شكري يتوجه إلى دافوس للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي

مبروك عطية يقدم دليلا جديدا عن وجود الإنترنت والفيسبوك في القرآن| فيديو

بايدن يستثني تايوان من اتفاقية التجارة بين الهند والمحيط الهادئ

طالب مصري يفوز بالمركز الرابع عالميا ويبتكر مادة تطهر المياه من التلوث

أضرار النوم تحت المروحة مباشرة.. أبرزها الشخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع فورا

أحمد الشامي يحتفل بمسلسل دايما عامر في ندوة بـ صدى البلد

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ