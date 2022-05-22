إسرائيل تعلن عن الاشتباه في حالة إصابة جديدة بـ جدري القرود

أعلن وزير الصحة في الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، الاشتباه في إصابة إسرائيلي آخر بمرض جدري القرود.

ويشتبه في إصابة إسرائيلي آخر بجدري القردة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد نقلا عن وزارة الصحة.

وعاد الشخص المشتبه في مرضه مؤخرا من رحلة إلى أوروبا الغربية ويجري حاليا اختباره للكشف عن جدري القردة.

وفي حال تأكد ذلك، فإن هذا من شأنه أن يجعل هذه الحالة الثانية من جدري القرود في إسرائيل. وتم تشخيص الحالة الأولى يوم الجمعة وهي لرجل مجهول الهوية في الثلاثينات من عمره عاد أيضا من رحلة إلى أوروبا الغربية. وكانت آخر مرة أبلغ فيها عن أنه في حالة مستقرة لكنه ظل في الحجر الصحي.

وقد ظهرت حالات الإصابة بهذا الفيروس في جميع أنحاء أوروبا وتم تأكيد ما يقرب من 100 حالة في جميع أنحاء العالم.أعلن زير الصحة في الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، الاشتباه في إصابة إسرائيلي آخر بمرض جدري القرود.

ويشتبه في إصابة إسرائيلي آخر بجدري القردة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد نقلا عن وزارة الصحة.

وعاد الشخص المشتبه في مرضه مؤخرا من رحلة إلى أوروبا الغربية ويجري حاليا اختباره للكشف عن جدري القردة.

وفي حال تأكد ذلك، فإن هذا من شأنه أن يجعل هذه الحالة الثانية من جدري القرود في إسرائيل. وتم تشخيص الحالة الأولى يوم الجمعة وهي لرجل مجهول الهوية في الثلاثينات من عمره عاد أيضا من رحلة إلى أوروبا الغربية. وكانت آخر مرة أبلغ فيها عن أنه في حالة مستقرة لكنه ظل في الحجر الصحي.

وقد ظهرت حالات الإصابة بهذا الفيروس في جميع أنحاء أوروبا وتم تأكيد ما يقرب من 100 حالة في جميع أنحاء العالم.