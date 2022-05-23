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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. بوسي تقطع تورتة حفل الزفاف مع زوجها

بوسي وزوجها
بوسي وزوجها

احتفلت الفنانة بوسي منذ قليل، بحفل زفافها على هشام ربيع، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى.

قامت بوسي بتقطيع تورتة حفل الزفاف برفقة زوجها وسط تصفيق حاد من الحضور وفرحة سيطرت على أجواء العُرس.

ارتدت بوسي  فستان زفاف  كالأميرات من تصميم العالمي هاني البحيري.

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وكان “صدى البلد”، انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي  على هشام ربيع  صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة .

يذكر أن طرحت المطربة  بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

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بوسي الفنانة بوسي هاني البحيري المطربة الشعبية بوسي المطربة بوسي هشام ربيع

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