شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف بوسي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنانة بوسي، على هشام ربيع، والذي اقيم منذ قليل في أحد الفنادق الشهيرة.

حضر حفل الزفاف كل من هنادي مهنى، ووفاء عامر، وريم البارودي، محمد نور، ميريهان حسين، وغيرهم.

وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل "الخانكة" ومسلسل"الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن10 دقائق

دارت أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، وتروي في كل منها قصصًا تحدث بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فيهذه اللحظات التي يعيشونها.

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