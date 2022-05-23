بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

أشعل الفنان مصطفى حجاج، حفل زفاف المطربة بوسي، بغنائه عدد من أبرز الاغاني الخاصة به التي تفاعل معها الحضور.
وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن كان من بينهم كل من وفاء عامر، وريم البارودي.
احتفلت الفنانة بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع في أحد فنادق القاهرة، وظهرت المطربة بوسي منذ قليل، خلال إجراء جلسة تصوير حفل زفافها على رجل الأعمال هشام ربيع، وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.
وارتدت بوسي فستان زفاف كالأميرات، من تصميم العالمي هاني البحيري، قبل أن ينضم لها العريس لبدء مراسم الزفاف.
وكان “صدى البلد” انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي على هشام ربيع صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة .