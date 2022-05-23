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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمرة الرابعة على التوالي.. زيادة ألف دولار في أسعار شيفروليه سيلفرادو 2500HD

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تستمر الشركات في رفع سعر السيارات، وكان آخر المنضمين إلى نادي الزيادات المتتالية طراز  شيفروليه  سيلفرادو 2500HD الذي ارتفع للمرة الرابعة منذ تقديم الشاحنة وبالتالي أصبحت سيلفرادو أغلى من منافستها الرئيسية ، فورد F-250 سوبر ديوتي.

شيفروليه سيلفرادو

بدلاً من التعقيدات الكثيرة في الزيادات بين الفئات المختلفة ، قررت  شيفروليه  زيادة كل فئات سيلفرادو 2500HD زيادة ثابتة في السعر بقيمة ألف دولار، وبذلك يرتفع سعر الفئة الأساسية في سيلفرادو الأساسية ذات السرير الطويل بمقصورة الركاب العادية مع محرك V8 سعة 6.6 لتر إلى 41195 دولارًا ، و ليصبح فئة تجهيز  High Country مع محرك ديزل بسعر 81،245 دولارًا. تمثل هذه الخطوة رابع زيادة في أسعار شيفروليه سيلفرادو 2500HD لعام 2022 منذ أن بدأت  في صيف عام 2021 ، مما جعل سيلفرادو 2022 HD أكثر تكلفة مما كانت عليه عندما ظهرت لأول مرة.

شيفروليه سيلفرادو

على الرغم من الزيادات المتوالية ، فإن 2500HD أغلى بقليل من فورد F-250 ، والتي تبدأ بحوالي 39700 دولار، كما أن فورد  F-250 التي تتصدر النطاق تصل إلى 90 ألف  دولار ويمكن أن تمتد إلى ما بعد ذلك مع الخيارات المختلفة والتكوينات والمعدات الإضافية الأخرى.

 

تعتبر شاحنة البيك أب سيلفرادو 2500HD هي نقطة البداية لتشكيلة شاحنات  شيفروليه للمهام الشاقة، متوفرة إما بمحرك بنزين سعة 6.6 لتر بقوة 401 حصان و 464 رطل قدم من عزم الدوران أو محرك ديزل 8 سلندر بشاحن  توربيني سعة 6.6 لتر بقوة 445 حصانًا و 910 رطل قدم من عزم الدوران. يبلغ الحد الأقصى للقطر التقليدي 14500 رطل ، ويمكن للشاحنة أن تحمل حمولة قصوى تبلغ 3817 رطلاً عند تزويدها بمحرك البنزين، ويصل القطر إلى 18510 رطلاً كحد أقصى مع الديزل.

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