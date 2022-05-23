أمير قطر يوضح سبب أزمة الطاقة في أوروبا

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن أزمة الطاقة ليست ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أمير قطر خلال مشاركته في منتدى دافوس أن "أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا.. بل كانت قبل ذلك بكثير ولكن الحرب زادت من حدة الأزمة لذلك ارتأينا أن نستثمر في التوسع في مجال الطاقة منذ زمن".

وأشار إلى أن "قطر دولة مصدرة للغاز وهي تدرك وجود طلب كبير على الوقود الأزرق في العالم، كما أنها تستخدم أحدث أدوات التكنولوجيا في استخراج الطاقة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر في الغاز".

أوضح تميم أن قطر على تواصل مع أطراف الأزمة الأوكرانية، معربا عن استعداد بلاده لدعم الجهود لإيجاد حل سلمي.

وأشار أمير قطر إلى أن حل النزاعات عبر العدوان في تزايد ووصل إلى ذروته في أوروبا.

في سياق آخر، أدان أمير قطر قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قائلا "تم قتل شيرين أبو عاقلة .. وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى".

واعتبر أن مقتل شيرين "لا يقل رعبًا عن مقتل الصحفيين السبعة في أوكرانيا والـ18 في فلسطين منذ عام 2000".